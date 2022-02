I rimedi naturali e i detersivi fatti in casa sono la soluzione perfetta per chi decide di non utilizzare più sostanze nocive per la salute e inquinanti per l’ambiente.

I detersivi fai da te sono economici, efficaci e facili da preparare e possono essere utilizzati per la pulizia dei pavimenti, della cucina dei tessuti e delle stoviglie.

Si avranno meno contenitori di plastica nelle dispense, si inquinerà meno l’ambiente, si avrà una maggiore cura della propria salute e si favorirà anche il risparmio economico.

Profumato efficace e super economico, lo straordinario detersivo che tutti possono fare in casa con pochissimi ingredienti

Per realizzare in casa un buon detersivo per il bucato serve davvero poco. Sarà necessario far bollire in una pentola di acciaio 2lt di acqua. Spegnere il fuoco e versare 200g di sapone di Marsiglia precedentemente fatto a scaglie. Far raffreddare il tutto e aggiungere 10g di bicarbonato di sodio.

Se possibile mixare con un frullatore ad immersione. Il composto deve risultare omogeneo.

Se si preferisce si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale per rilasciare un profumo ancor più gradevole su tutto il bucato.

Trasferire il tutto in un contenitore di plastica pulito ed asciutto. Basterà un bicchiere di detersivo ad ogni lavaggio ma è bene regolarsi sempre in base al quantitativo di bucato. Ricordarsi di agitare il flacone prima di ogni utilizzo. Il detersivo così ottenuto può essere utilizzato anche per la pulizia dei pavimenti in granito, marmo e cotto.

Basterà aggiungere nel secchio colmo per metà di acqua un po’ del detersivo preparato aggiungendo 2/3 cucchiai di alcool denaturato.

I pavimenti saranno puliti e brillanti come mai prima d’ora

Per il pavimento in ceramica si può aggiungere nell’acqua oltre al detersivo preparato con il sapone di Marsiglia anche qualche cucchiaio di aceto bianco, per un risultato davvero eccezionale.

È sempre consigliabile utilizzare acqua molto calda per ottenere un potere ancor più sgrassante e pulente.

Davvero comodo, profumato, efficace e super economico questo detersivo da provare assolutamente

Letture consigliate

