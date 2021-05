Quanti soldi abbiamo speso nella nostra vita per acquistare saponi e detergenti? Davvero tanti, possiamo starne certi. Le aziende ci forniscono degli ottimi prodotti per l’igiene del nostro corpo e della casa, peccato che, spesso, i prezzi siano davvero alti. Il problema è che soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo non è possibile pensare di non utilizzare questi prodotti. Ed ecco, quindi, che ci ritroviamo a spendere ogni settimana parecchi soldi.

Esiste un modo per risparmiare denaro ma, nello stesso tempo, essere sicuri di avere un’ottima igiene quotidiana? La risposta è sì. Le mani, in particolare, sono la parte del corpo più esposta al contatto con l’esterno. Ecco perché, in questo articolo, scopriremo come preparare un ottimo sapone naturale per le mani, da preparare totalmente a casa. Non spenderemo più soldi per acquistare saponi e detergenti da quando scopriremo come creare a casa questo straordinario sapone naturale con pochi euro.

Solo 5 ingredienti

a) 250 grammi di sapone di Marsiglia;

b) 220 ml di acqua distillata;

c) 10 ml di olio d’oliva;

d) 5 gocce di olio essenziale della profumazione che preferiamo.

Procedimento

Prendiamo il sapone e riduciamolo in scaglie. Sciogliamolo, quindi, a bagnomaria, e mescoliamo con un cucchiaio, fino a quando il sapone non si sarà sciolto completamente. Aggiungiamo l’acqua distillata lentamente e continuiamo a mescolare, finché il composto non si sarà sciolto in maniera omogenea.

A questo punto, versiamo l’olio d’oliva, e poi l’olio essenziale che abbiamo scelto. Versiamo il composto in contenitori o in stampi che utilizzeremo per creare i nostri panetti di sapone.

Lasciamo a riposo per 6 settimane, dopodiché il sapone sarà pronto per essere utilizzato.

Il sapone naturale che otterremo sarà perfetto le pulizie di mani e di casa, oltre ad essere molto più economico degli altri prodotti simili. In questo modo, potremo ridurre la quantità di detersivi nocivi e tossici che riempiono i nostri armadi. Ed ecco che non spenderemo più soldi per acquistare saponi e detergenti da quando scopriremo come creare a casa questo straordinario sapone naturale con pochi euro.

Approfondimento

Pulire le fughe del pavimento sarà semplicissimo con questo prodotto molto economico a cui nessuno avrebbe mai pensato