Cosa possiamo arguire dopo la giornata di contrattazione di ieri? Cosa attendere da ora in poi? La raccomandazione odierna del nostro Uffucio Studi è la seguente: Wall Street non vede pericoli e continua a salire e diventa ancora più probabile onda C del rally natalizio.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione dell’8 dicembre gli indici americani hanno segnato i seguenti prezzi:

Dow Jones

35.754,75

Nasdaq C.

15.786,99

S&P 500

4.701,21.

I livelli operativi da monitorare per monitorare la direzione dei listini

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.423. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.288.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.507. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.631. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.673.

Il percorso campione settimanale atteso

Rimbalzo fra lunedì e martedì e poi ribasso fino a venerdì. Molto probabilmente lo scenario ha subito una variazione da ribassista a rialzista. La chiusura di venerdì darà indicazioni importanti circa l’inizio o meno della fase C del rally natalizio.

Oggi sarà un’ulteriore prova del nove e darà ulteriori indicazioni ma come già scritto il verdetto finale ci sarà domani.

Wall Street non vede pericoli e continua a salire e diventa ancora più probabile onda C del rally natalizio

Quali sono i livelli che se superati in chiusura di settimana faranno partire a parer nostro una nuova fase direzionale rialzista?

Dow Jones

35.288

Nasdaq C.

15.834

S&P 500

4.673

Su cosa investire al momento?

Al momento ci sono diverse opportunità da poter cogliere e proprio ieri su questa rubrica abbiamo segnalato Apple (NASDAQ:AAPL) come opportunità fin da subito.

Per altri acquisti/vendite ci riserviamo di esprimere un giudizio dopo aver assistito alla chiusura di questa settimana.