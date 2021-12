I dolci e i secondi piatti danno davvero la possibilità di giocare con la fantasia e con i sapori. Con i primi piatti a base di pasta questo è, invece, molto più complicato, ma non impossibile. Infatti, basta puntare su materie prime particolari e su gusti poco conosciuti per stupire anche gli ospiti più scettici. Questa ricetta si propone di unire cremosità, colore e piccantezza a un procedimento davvero molto svelto e facile.

Quindi, per una volta, basta pasta al forno perché è una vera bomba questo primo piatto da assaporare ancora scottante e filante. L’unico problema sarà riuscire a smettere di mangiare così tanta bontà da leccarsi i baffi.

Ingredienti per i rigatoni con gorgonzola, ‘nduja e noci (per 4 persone)

400 grammi di rigatoni;

350 grammi di gorgonzola;

50 grammi di ‘nduja;

50 millilitri di panna;

sale e pepe q.b.;

grappa q.b.;

noci q.b.

Collocare il gorgonzola e la panna da cucina in una pentola per la cottura a bagnomaria. Per una variante più sfiziosa è possibile anche aggiungere qualche cucchiaio di mascarpone al condimento. E se il mascarpone è finito o scaduto basta prepararlo in casa con solo questi 2 ingredienti. È facilissimo pure preparare la ricotta con questi 2 ingredienti che tutti hanno in frigo.

Una volta sciolti a bagnomaria gorgonzola e panna e ottenuta una crema priva di grumi, collocare le noci tritate in un padellino sul fuoco. Farle tostare per qualche minuto e fino a doratura completa.

Quindi, versare nel padellino con le noci anche la crema sciolta a bagnomaria. Sfumare il tutto con un goccio di grappa.

Una pasta esplosiva con un ingrediente bonus

Sbollentare i rigatoni in acqua salata. Questo è il momento di aggiungere la vera protagonista del piatto. Si tratta della ‘nduja, un tipico insaccato calabrese molto morbido. Per scioglierla nel condimento versare qualche mestolo di acqua cottura e continuare a mescolare il tutto sul fuoco lento.

Tuffare la pasta al dente nel condimento arancione e salare e pepare tutto a piacere. Se il condimento è troppo liquido aggiungere altra acqua di cottura. Gustare rigorosamente calda e filante.

