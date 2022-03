Dopo le pulizie di primavera è il momento di pensare al nostro amato balcone o giardino. È proprio questo il momento di rimboccarci le maniche e piantare nuovi fiori che sbocceranno presto. Il mese di marzo è perfetto perché il clima più mite permette alle piante di crescere indisturbate.

Certo bisogna comunque fare attenzione alle gelate tardive che potrebbero danneggiare le nostre piante. Ma tenendo da parte un telo di tessuto non tessuto per coprirle in caso di necessità non dovrebbero esserci problemi.

Quindi, come ogni anno facciamo un salto al vivaio o dal fiorista di fiducia e cerchiamo cosa piantare. In genere la scelta ricade sempre sui tulipani però questi meravigliosi fiori hanno una durata piuttosto breve. Quindi è importante valutare i pro e i contro, difficilmente avremo un balcone fiorito nei prossimi mesi.

Non solo tulipani, per un balcone davvero fiorito in primavera ecco 3 fiori colorati da piantare a marzo

Abbiamo già parlato di un fiore stupendo come il giacinto, una bulbosa davvero particolare e scenografica. Oggi vedremo una piccola lista di piantine che coloreranno i balconi portando gioia e allegria.

Il primo fiore di cui vogliamo parlare è la Primula, i primi fiori a spuntare in primavera. Difficile pensare ad un altro fiore che rappresenti al meglio la rinascita primaverile. Certo, c’è sempre la margherita che volendo si può piantare anche in balcone ed è splendida con la sua semplicità.

Tante le sfumature di colori della primula tra cui scegliere in base ai nostri gusti e tutte meravigliose. Coltivare queste piantine è estremamente facile perché si tratta di fiori molto resistenti. Bisogna solo fare attenzione all’esposizione solare e a non posizionarle in zone ventose.

Il secondo fiore è alquanto particolare e probabilmente meno conosciuto, il Croco primaverile. Forse non ne abbiamo mai sentito parlare ma è molto probabile averlo visto nascere spontaneamente nei campi. Il suo colore lilla chiaro e la sua forma a coppa ricordano molto il fiore dello zafferano.

Si tratta di una pianta bulbosa che può arrivare anche a 30 cm di altezza in vaso o interrata. Per garantire una fioritura splendida meglio usare del terriccio misto con torba e sabbia per drenare l’acqua di irrigazione.

Per finire la Petunia

Nello specifico la Petunia Surfinia che in realtà è una cultivar creata dall’uomo attraverso l’ibridazione. Grazie a questi incroci tra diverse specie nasce una pianta dai fiori super colorati e ricchi di sfumature. Due caratteristiche ideali per dei fiori da decorazione che abbelliscono balconi e verande.

Se ben curate possono garantire fioriture rigogliose e un cespuglio ben fitto anche di 60 cm di altezza. Anche per la petunia meglio utilizzare un terriccio misto a corteccia e sabbia per garantire che durino fino all’autunno.

Quindi, non solo tulipani, per un balcone davvero fiorito e super colorato pensiamo a queste 3 bellissime piantine. Completiamo poi il nostro angolo verde in terrazzo trasformando vecchi pallet in veri oggetti d'arredamento.

