Negli ultimi anni la tecnologia è entrata violentemente nelle nostre vite.

Se in passato avevamo più tempo libero per leggere e per dedicarci a noi stessi, ora non è così. Spesso nei momenti liberi, anziché dedicarci a queste attività, rimaniamo al cellulare.

Si tratta di uno strumento utilissimo, ma spesso viene usato senza controllo. Oggi, perciò, vogliamo proporre alcune attività che possiamo svolgere al posto della tecnologia per ritrovare relax e serenità: non solo televisione e Facebook, quindi, stimoliamo il cervello con queste attività manuali rilassanti e divertenti.

Ritroviamo la serenità usando le mani

Spesso nella vita quotidiana tendiamo a spendere molto tempo in attività poco piacevoli e stimolanti.

Se lavoriamo in ufficio, è probabile che si passi molto tempo svolgendo attività meccaniche e poco creative. Quando torniamo a casa, poi, anziché dedicarci ad attività piacevoli, molto spesso sprofondiamo davanti alla TV o al cellulare a guardare video e a scrollare.

Sembra paradossale, ma queste attività riducono gli stimoli e possono portarci stress. Se vogliamo uscire da questo tunnel di noia e di tempo perso, possiamo pensare di iniziare a coltivare un hobby. Il nostro cervello verrà stimolato e noi potremo realizzare splendidi oggetti da esporre in casa.

Non solo televisione e Facebook, stimoliamo il cervello con queste attività manuali divertenti

Se non abbiamo mai avuto interesse e vocazione per l’arte, non dobbiamo arrenderci, non è mai troppo tardi.

Possiamo iniziare a dipingere, magari con la tecnica dell’acquerello. Avremo bisogno dei colori, pennelli e della carta apposita per iniziare a cimentarci in questa tecnica. In pochi mesi di pratica riusciremo a realizzare splendidi quadri artistici da esporre in casa o da regalare ai nostri amici.

Un’altra attività consigliatissima per chi ama le attività manuali e vuole combattere lo stress è la calligrafia. Questa antica arte della scrittura vanta numerosi appassionati, che esercitano la bella scrittura con stilografiche ed inchiostro. Quest’arte ci insegnerà i segreti per avere una grafia bella ed armonica: chi la pratica dice che poche cose sono più rilassanti.

Se queste arti non fanno per noi, potremo cimentarci nel ricamo, che non è mai stato più popolare di adesso. Possiamo scegliere tra le decine di stili e tecniche per realizzare decorazioni personalizzate sui nostri cuscini e sui nostri abiti. Dopo pochi mesi di esercizio potremo realizzare delle vere e proprie opere d’arte, interamente con le nostre mani.

