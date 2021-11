Secondo le statistiche sono in calo i matrimoni nel nostro Paese. Un dato che non deve essere valutato per gli ultimi due anni, ma che invece riguarda la tendenza generale. Se è vero che purtroppo sono in calo anche le nascite, c’è un’altra voce in deficit e pochi la sottolineano. È quella che riguarda i divorzi ufficiali, che sarebbero in notevole calo rispetto agli anni precedenti. Difficile dire esattamente cosa ci sia dietro questa inversione di tendenza, che va comunque vista in maniera positiva. E a proposito di problemi di coppia e di matrimoni in difficoltà, vediamo qualche suggerimento in merito. Non solo rose e ristoranti ma ecco i consigli degli esperti per riconquistare l’amore del partner.

Un viaggio per ritrovare se stessi

Adesso che possiamo nuovamente farlo, ovviamente con gli opportuni accorgimenti, pianifichiamo un bel viaggio col nostro partner. Soprattutto se i figli sono grandi e potenzialmente in grado di badare a se stessi. Altrimenti, ci sono sempre i cari e preziosissimi nonni.

Pianificare un viaggio, che non vuol dire per forza una settimana, ma anche un weekend, potrebbe essere davvero la chiave di volta per ritrovare noi stessi. Magari tornando in un posto che rappresenta per la coppia dei bei ricordi. Un ultimo consiglio: cerchiamo di evitare la macchina. Lo stress del viaggio potrebbe rovinare il risultato finale.

Non solo rose e ristoranti ma ecco i consigli degli esperti per riconquistare l’amore del partner

Per ritrovare un po’ di armonia tra le mura domestiche, potrebbero bastare anche delle frasi dette e non dette. Soprattutto dopo tanti anni di matrimonio, siamo lì pronti a sottolineare errori e difetti. Cerchiamo invece di consigliare, piuttosto che criticare. Suggerire piuttosto che perdere la pazienza. Ascoltare e investire qualche minuto per il bene della coppia.

Porsi nuovamente degli obiettivi

Una delle cose che secondo gli esperti indebolisce la coppia negli anni è la perdita degli obiettivi. Quando ci sposiamo, ne abbiamo invece tantissimi:

l’organizzazione del matrimonio;

l’acquisto della casa e dei mobili;

la scelta e la ricerca di mutui e finanziamenti;

la nascita dei figli e la loro crescita;

l’educazione e la scelta delle scuole;

seguirli in tutti i loro traguardi e obiettivi fino a quando se ne andranno di casa.

Ecco, proprio questo sacrificio per i nostri figli, naturale e genuino, potrebbe però cancellare quelli che sono gli obiettivi di coppia. Cerchiamo allora di darci dei traguardi, anche semplici, ma che ci impegnino mentalmente e fisicamente, ridonandoci il gusto della sfida.

Approfondimento

Molti hanno dimenticato che questi 4 segni avrebbero fatto fortuna a fine 2021 grazie al potere di Giove