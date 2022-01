Solo fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile poter comunicare in tempo reale con tutto il Mondo tramite lo smartphone. Eppure, la tecnologia ci ha portati a invenzioni come WhatsApp e Facebook che hanno rivoluzionato la nostra vita. Abbiamo visto la loro importanza proprio negli ultimi anni quando ci hanno fatto sentire meno lontani e meno isolati. Ormai tra le notizie quotidiane, leggiamo di invenzioni pronte a essere lanciate sul mercato. Tutto sembra sempre più futuristico e alla portata di tutti. E a proposito, sembra incredibile ma questa famosissima azienda produttrice di smartphone è pronta a lanciare un suv elettrico a prezzi incredibili. Dopo i “rumors” che hanno visto coinvolti la Apple nella costruzione di vetture, ecco un’altra bomba di mercato. Per rubare un termine calcistico.

Quanta strada sta facendo Huawei

In questo caso sembrerebbe una battuta scontata, ma il colosso della telefonia Huawei ne sta facendo davvero di strada. E proprio su strada, ha presentato il progetto di un suv ibrido, che realizzerà insieme alla Seres, casa automobilistica cinese. La presentazione del modello, che si chiama Aito M5 è avvenuta proprio negli scorsi giorni. Aito non è una sigla o un nome, ma semplicemente l’acronimo, cioè l’abbreviazione delle parole inglese:

Adding;

Intelligence;

To;

Auto.

Iniziali che potremmo tradurre in maniera molto semplice come intelligenza “aggiunta all’auto”. Ovvero, mettere al servizio del comparto auto l’intelligenza e le innovazioni del settore telefonia.

Sembra incredibile ma questa famosissima azienda produttrice di smartphone è pronta a lanciare un suv elettrico a prezzi incredibili

Probabilmente uno dei motivi per i quali le auto elettriche non stanno ancora sfondando in Italia è il prezzo. In molti casi le vetture, pur avendo caratteristiche straordinarie, non sono alla portata della maggior parte delle famiglie italiane. Questo modello, fra l’altro bellissimo a vedersi, dotato di un motore a benzina 1.5 turbo, costerebbe attorno ai 35.000 euro. Dotato di una batteria da 200 kW, comodamente ricaricabile anche attraverso le colonnine, reperibili ormai un po’ ovunque. Batteria, che stando a quanto rivela la casa produttrice, potrebbe addirittura superare i 1.000 km di autonomia. Da un punto di vista tecnico, il motore è dotato di 430 cavalli fiscali, con trazione integrale. Assolutamente non male lo spunto iniziale che prevede il raggiungimento da 0 a 100 in poco più di quattro secondi. Il modello è già presente sul mercato cinese e si attende con ansia che arrivi anche In Europa.

Approfondimento

Sembra impossibile come il modo migliore più veloce ed economico per pulire i sedili dell’auto sia sotto i nostri occhi e non ce ne accorgiamo