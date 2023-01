Non solo dolci nella calza della Befana: ecco tante belle idee che stupiranno adulti e bambini!

Si dice che la Befana porti dolci ai buoni e carbone a chi è stato cattivo. Per variare un po’ la tradizione, vediamo insieme alcune idee per riempire le calze della Befana in maniera più originale e diversa dal solito. Grandi e piccoli ne saranno entusiasti!

Dopodomani la Befana arriverà a portarsi via le festività di questa prima parte dell’anno. Bando alla tristezza però! C’è ancora da festeggiare il 6 gennaio. Fanalino di coda, la Befana è comunque un giorno da festeggiare con tutti i sacri crismi, con ospiti e decorazioni ancora in bella vista in casa. Ed è anche l’ultima occasione per scambiarsi dei regali. La tradizione vuole che il 6 gennaio si regali ai bambini una calza piena di caramelle, cioccolatini e dolciumi di vario tipo.

Ad ogni modo, ognuno può cogliere questa occasione per regalare ciò che vuole, meglio se utilizzando la simbolica calza come contenitore/confezione regalo. Di certo, i bambini sono golosissimi di dolci e leccornie varie ma, d’altro canto, sappiamo anche bene che non sono gli alimenti più salutari. Tra l’altro, tra pandori, panettoni, torroni e cioccolatini, in questi giorni un po’ tutti avremo sicuramente esagerato. Vediamo allora alcune idee per delle calze della Befana un po’ diverse dal solito, ma sicuramente molto apprezzate.

Non solo dolci nella calza della Befana!

Per le calze dei più piccini potremmo inserire piccoli giochi manuali e che stimolino la creatività. Via libera quindi a pennarelli, tempere e colori, colla stick, foglietti colorati, figurine o stickers, pasta modellabile… Le bambine apprezzeranno braccialettini e collanine, mentre i maschietti gradiranno delle macchinine. Idee valide per maschi e femmine: libri di piccolo formato, yo-yo, palloncini gonfiabili, peluches, piccoli puzzle…

Ottima idea puntare anche su qualche accessorio utile, come calze o slip con una grafica simpatica, elastici e mollettine per capelli e guanti.

Qualche idea per i più grandicelli

Nella calza della Befana gli adolescenti saranno contenti di trovare un biglietto per il cinema, per un concerto o uno spettacolo. Ed ancora, qualche gadget tecnologico, come le cuffiette da smartphone o una chiavetta usb particolare. Le ragazze apprezzeranno moltissimo cosmetici e prodotti di make up in formato mini (tipo le trousse da viaggio), creme viso e corpo sempre in formato mignon, accessori glamour per capelli. Sarà gradito anche un buono per una seduta dal parrucchiere o dall’estetista per rinnovare il look o concedersi un trattamento a scelta.

Cosa vorrebbero trovare gli adulti nella calza della Befana?

Per fare un regalo a una persona importante, come ad esempio il proprio partner, la calza potrebbe solo essere usata come simbolico contenitore di un dono prezioso e importante: un gioiello o un nuovo telefono. Oppure un’esperienza da condividere: l’ingresso in una Spa (giornaliero o weekend), un biglietto aereo, la prenotazione di un viaggio… Infine, per mantenere un pizzico di tradizione, non dimentichiamo un dolce assaggio. Per gli adulti, niente caramelle gommose, chewing gum o lecca lecca, ma qualcosa di più pregiato e prelibato, come ad esempio cioccolato fondente e praline. Magari da abbinare a frutta secca, liquori in formato mignon e sigari (tutto ciò, ovviamente, compatibilmente con i gusti della persona a cui vogliamo fare un regalo).

E così, non solo dolci nella calza della Befana! Basta liberare un po’ la fantasia e potremo così realizzare delle calze in grado di stupire tutti!