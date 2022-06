In estate potremo trovarci ad affrontare diverse problematiche della pelle. Spesso una buona crema solare non basta a contrastare le fastidiose conseguenze del sole. In particolare, se ci accorgiamo che la nostra pelle è secca e tende a screpolarsi.

Questo succede specialmente durante l’estate quando tendiamo a sudare molto e ad essere, quindi, meno idratati. L’acqua, però, non è l’unica soluzione a questo problema. Ci sono infatti diversi rimedi fai da te facili e naturali, per rendere la pelle di braccia e gambe morbida come quella di un bambino.

Non solo crema per la pelle secca di braccia e gambe, ma ecco alcuni rimedi per renderla morbida e splendente in estate

Il primo metodo è sicuramente quello dello scrub. Un’ottima tecnica per combattere la secchezza. Lo scrub è un prodotto in gel o in crema che permette di esfoliare la pelle. In questo modo toglieremo le cellule morte in eccesso. Possiamo comprare uno scrub già pronto, oppure crearne uno economico fai da te. Ci basterà prendere 2 cucchiai di zucchero, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva e 3 cucchiai di miele. Amalgamiamo tutti gli ingredienti e applichiamo sulla pelle umida. Massaggiamo con cura braccia e gambe e risciacquiamo. Noteremo subito una differenza sostanziale.

Per una pelle davvero splendente, però, è importante prendersi cura non solo dell’esterno, ma anche dell’interno. Un’alimentazione ricca di vitamine, infatti, è il miglior metodo per avere una pelle di porcellana. In particolare gli alimenti che ci aiutano sono quelli con vitamina C e con molti minerali. Anche l’idratazione è molto importante, soprattutto durante l’estate. Tra i cibi alleati di una pelle morbida e lucente troviamo il cetriolo.

Questo ortaggio è fatto per la maggior parte da acqua ed è ricco di potassio, fibre e vitamine. Anche gli agrumi sono importanti contro la pelle secca. Infatti, stimolano la produzione di collagene e aiutano a mantenere la pelle sana. Inoltre tutti i cibi ricchi di vitamine del gruppo B mantengono la pelle liscia e morbida.

La bellezza viene da dentro

Infine, l’ultimo passaggio fondamentale è mettere una crema idratante efficace. Dobbiamo scegliere soprattutto quelle creme che contengono emollienti naturali. Ad esempio, le creme contenenti pappa reale e tè verde potrebbero essere la scelta migliore per chi ha la pelle particolarmente secca.

In ogni caso, non dimentichiamoci mai che è l’idratazione la base di una pelle sana. Non solo crema per la pelle secca di braccia e gambe, ma anche la giusta cura interiore. Soprattutto con il caldo, mangiamo cibi ricchi di questo elemento. Beviamo molta acqua, non solo per mantenere la nostra pelle morbida, ma anche per integrare i sali minerali necessari. Proteggiamo sempre la nostra pelle con la crema solare, per mantenerla giovane.

