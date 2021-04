Se viviamo vicino al mare, non per questo dobbiamo rinunciare a un giardino sempre verde e rigoglioso. La salsedine potrebbe essere un problema per alcune piante da giardino, ma altre si sono adattate a sopravvivere in un ambiente salmastro. Queste piante sopravvivono benissimo anche se l’aria o il terreno sono ricchi di salsedine, e anzi, è proprio qui che crescono più rigogliose.

Le più famose sono le agavi, parte integrate delle coste mediterranee, ma ci sono anche altre piante che amano l’ambiente marino.

Non solo agave, ecco tre piante che resistono alla salsedine per un giardino rigoglioso anche vicino al mare.

Tamerici

Le splendide tamerici amano i terreni sabbiosi e il clima temperato, proprio come quello delle nostre coste. Ne esistono diverse specie, molte delle quali fioriscono in estate, ma ce ne sono anche che fioriscono in inverno. La fioritura va dal bianco, al rosato al viola.

Queste piante si possono coltivare in terra piena o in vaso, e non temono affatto anche gli ambienti più salati.

Mirto

Una delle piante più tipiche della macchia mediterranea, il mirto trova innumerevoli usi in cucina. Ma è anche splendido come pianta ornamentale. È sempreverde, e saprà dare colore ai nostri giardini anche nel pieno dell’inverno. I suoi fiori, oltre ad essere belli da vedere, sono anche profumatissimi e abbondanti.

Si tratta di una pianta molto robusta, che ha bisogno di poche cure. Teme però il freddo, quindi è più adatta ai giardini meridionali e temperati.

Palma nana

Non solo agave, ecco tre piante che resistono alla salsedine per un giardino rigoglioso anche vicino al mare. La terza è la palma nana. Pianta di piccole dimensioni e molto coriacea, è comunissima nelle regioni costiere di tutto il mediterraneo.

Non teme i terreni poveri, ed è perfetta per i giardini rocciosi e per le aiuole, anche molto strette. Ha bisogno però di tanto sole e non resiste bene al freddo.

Se amiamo particolarmente i fiori, sarà perfetta per noi questa pianta tappezzante robusta e facile da curare che produce un vero e proprio cuscino di fiori.