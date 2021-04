Il bagno è una parte della casa che merita molte attenzioni. Praticità, comfort, e design si fondono in uno dei luoghi più significativi della nostra abitazione. Spesso lo Staff di ProiezionidiBorsa consiglia metodi ed oggetti per arredarlo al meglio, come facciamo in questo articolo.

Ed oggi vedremo proprio qualcosa che ci permetterà istantaneamente di migliorare questa stanza. Per pochi soldi possiamo acquistare un oggetto che rivoluzionerà il nostro modo di andare in bagno.

L’arredamento che molti non capiscono

Quando andiamo all’estero, e ci troviamo in un hotel o un appartamento affittato, abbiamo un problema. Magari siamo in un posto di lusso, e ci troviamo benissimo in tutto, eccetto una cosa. Quando andiamo in bagno vediamo la mancanza di un sanitario fondamentale per qualunque italiano. Già, perché spesso, troppo spesso manca il bidet.

E questo importante arredamento sarà al centro del consiglio che daremo ora.

Se ne potrà presto fare a meno

Ormai è possibile acquistare per pochi soldi, spesso meno di 40 euro, un’installazione da attaccare direttamente al water. Essa funziona esattamente come un bidet, e può essere manovrata con dei comandi che si posizionano accanto al water.

È un oggetto semplicissimo da montare e che, sostanzialmente, rende quasi superfluo un bidet. Per cui sono due le situazioni in cui questo oggetto può essere utilissimo. La prima è che può darsi che uno dei bagni di casa sia molto piccolo e quindi non sia provvisto di bidet. E non è certo il caso di rinunciarci del tutto, ma basta acquistare questo gioiellino per ovviare alla mancanza del sanitario.

La seconda situazione in cui questo oggetto è fa al caso nostro è quando abbiamo bisogno di ristrutturare o costruire un bagno nuovo. Una delle cose che dovremo fare è acquistare sanitari nuovi, ovviamente. E qui potremmo porci la domanda: ma è proprio necessario un bidet? O forse ci basta una semplice aggiunta al water?

Per pochi soldi possiamo acquistare un oggetto che rivoluzionerà il nostro modo di andare in bagno. Ciascuno valuti se vale la pena provarlo. Chissà, magari nel futuro sempre più persone decideranno di usare questo eccezionale strumento.