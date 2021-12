Ecco un’ottima notizia per tutti quei giovani che cercano un’opportunità diversa dal solito tirocinio e dalle classiche attività da ufficio. L’età per partecipare è esclusivamente dai 18 ai 28 anni. Una volta trovato il progetto più simile alle proprie esigenze, a molti ragazzi potrebbe cambiare la vita. Si tratta infatti del Servizio civile Universale che, oltre a rappresentare pur sempre un’entrata economica, potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per la propria vita professionale. Non soliti tirocini ma magiche opportunità per 56.205 giovani in Italia o all’estero, ecco fino a quando fare domanda e di cosa si tratta. Ed ecco le caratteristiche principali ed alcune novità che riguardano due Regioni.

Ed ecco le opportunità di crescita in moltissimi ambiti

C’è tempo fino al 26 gennaio 2022 alle ore 14.00 per fare domanda di partecipazione. Ciò che bisogna fare è cercare per oggetto e per ambito geografico uno dei 2.818 progetti disponibili in Italia e all’Estero per l’anno 2022 e 2023. La durata varierà tra i 12 e i 18 mesi. Una volta inviata la candidatura, si aprirà la fase delle selezioni. Queste saranno gestite dai singoli responsabili di progetto e vedranno una valutazione dei titoli e un colloquio motivazionale come criterio di scelta.

Il monte orario richiesto è normalmente compatibile con altre attività di vita, quali lo studio o un altro lavoro. Si tratta infatti di un’attività di volontariato che occupa 25 ore settimanali e che vede riconosciuto un importo economico per lo svolgimento dell’attività di 444,30 euro mensili. Sul trattamento economico relativo ai progetti che si svolgeranno all’estero occorre poi considerare la presenza della cosiddetta “indennità estera” e l’obbligo di fornire i mezzi di vitto ed alloggio da parte dei responsabili progettuali riceventi. Dunque, concretamente si tratterà di un valore e di un servizio che saranno totalmente in grado di garantire le necessità di vita della persona. Per i 980 fortunati selezionati in questi ambiti l’opportunità è di essere impiegati presso progetti all’estero. Tali progetti saranno dislocati nelle più varie parti del Mondo, dall’Africa al Sud America.

Ad essere avviata sarà anche la sperimentazione del Servizio Civile digitale. In questo caso saranno 1.007 gli operatori che verranno selezionati. A questa modalità si aggiungeranno poi 37 giovani ulteriori che saranno avviati con i fondi del progetto PON-IOG “Garanzia Giovani” nelle Regioni di Calabria e Sicilia.

Per quanto concerne la scelta del progetto, invece, dopo aver selezionato quello di proprio interesse dal portale, è consigliabile consultare la home page del sito dell’ente che lo presenta. Qui infatti è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto che verrà realizzato.

L’opportunità che si apre è molto interessante. Gli ambiti d’intervento sono infatti i più vari. Vanno dall’insegnamento dell’italiano agli stranieri all’assistenza e gestione di aree d’intervento e di riqualifica, passando poi per molti servizi al cittadino o alla comunità. A prescindere, l’attestato finale rappresenta un ottimo lasciapassare e criterio aggiuntivo nella scelta di un Curriculum anche in ambito professionale.