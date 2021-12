Chi ama riempire di piante la propria casa, ma non ha spazio per i vasi, potrebbe trovare una valida soluzione in una tecnica di coltivazione giapponese nota come kokedama (“palla di muschio”). Non servono vasi per coltivare le piante se si applica questa formidabile tecnica giapponese che spopola sui social.

Com’è fatto un kokedama

Tradizionalmente, per realizzarlo si usa una palla rivestita di muschio formata da una terra argillosa detta ketotsuchi, amalgamato ad un componente argilloso e drenante, chiamata invece akadama. Questo composto ha lo stesso ruolo che il vaso ricopre in una tradizionale coltivazione. A differenza di quest’ultimo, occupa meno spazio ed è esteticamente più grazioso. Una volta pronto, il kokedama può essere disposto su un sostegno e collocato su un mobile oppure appeso assieme ad altri usando dei fili di nylon, in modo tale da creare una sorta di giardino sospeso.

Le piante adatte a questa tipologia di coltivazione devono essere molto piccole e preferibilmente acquistate in vivai specializzati in bonsai.

C’è chi decide di comprarli e di appenderli in luoghi scevri di decorazioni della propria abitazione. La verità è che, però, le componenti che abbiamo prima citato possono essere facilmente acquistate online. Ci si può, dunque, cimentare autonomamente nella realizzazione di uno o più kokedama e disporli seguendo gli splendidi esempi che è possibile trovare su social network come Pinterest.

Per realizzarne uno serviranno cinque parti di ketotsuchi e una parte di akadama. Andranno impastare con l’aiuto di un po’ di acqua e modellate fino ad ottenere una palla delle dimensioni di un’arancia. In seguito, bisogna infilare e saldare delicatamente le radici della pianta all’interno della palla, che andrà rivestita con del muschio, comprato e non raccolto autonomamente affinché ci si possa accertare che sia sicuro. Per compattare definitivamente il kokedama, vi si deve avvolgere attorno del filo di cotone per poi immergerlo in acqua per almeno due ore.

Come innaffiare un kokedama

Per farlo, bisogna in una bacinella con acqua a temperatura ambiente, dove va lasciato per all’incirca cinque minuti. Trascorso questo lasso di tempo, deve essere rimosso dall’acqua e strizzato. Fatto ciò, il kokedama potrà essere ricollocato al suo posto.

Si coglie l’occasione per ricordare anche di nebulizzare regolarmente il muschio con acqua, così che resti vivo.