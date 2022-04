Le stelle di maggio sorrideranno al Leone che farà il pieno di amore e soldi ma la sfortuna si abbatterà su questo segno zodiacale

L’oroscopo è sempre una certezza per chi ci crede, un modo come un altro per caricarsi e affrontare al meglio la quotidianità. Non trattandosi di scienza, le predizioni potranno essere soggetto a interpretazione e, soprattutto, molto dipenderà dalle attitudini personali. Un soggetto ottimista e pieno di voglia di fare riuscirà a trarre il meglio da qualsiasi pronostico, anche negativo. Al contrario, una persona pessimista tenderà a buttarsi giù alla minima difficoltà. Il consiglio è quello di prendere tutto il bello presente nell’oroscopo tralasciando il resto. Questo vale sia per l’oroscopo Maya che per quello cinese o per i Ching. Se le stelle non sono favorevoli, infatti, si potrà cercare di impegnarsi maggiormente per aiutare la propria sorte. Tra i segni più e meno fortunati nel mese di maggio troviamo il Leone e il Cancro.

Leone

Per i nati sotto il segno del Leone si sta lentamente avvicinando la fine dell’agonia. Infatti, i primi mesi del 2022 si sono rivelati disastrosi sia in campo sentimentale che lavorativo. I più ottimisti qualche soddisfazione l’hanno portata a casa, ma i più hanno arrancato. Le stelle di maggio sorrideranno al Leone, che farà il pieno di belle notizie. Dal punto di vista lavorativo le ricompense non tarderanno ad arrivare, finalmente verrà riconosciuto l’impegno messo in campo negli scorsi mesi. Questo avverrà anche grazie all’influenza benevola di Venere.

In amore grandi novità per i single che, finalmente, troveranno l’anima gemella o si metteranno alla prova in una relazione aperta. Alcune coppie sono scoppiate nei primi mesi dell’anno, mentre le più solide sono riuscite a resistere al mare in tempesta. Tuttavia, chi non è più convinto della propria storia dovrebbe mettere un punto definitivo. Le sofferenze saranno minime perché la decisione è inconsciamente presa da tempo. Il Leone ascendente Pesci sarà il segno che, più degli altri, otterrà guadagni interessanti proprio a maggio.

Cancro

Abbiamo visto che le stelle di maggio sorrideranno al Leone, vediamo invece cosa attende i nati sotto il segno del Cancro. Per loro saranno ancora giorni turbolenti sui quali si ripercuoteranno i problemi dei mesi precedenti. Sul lavoro il rischio sarà quello di vedersi annullare progetti o un mancato rinnovo contrattuale. Tuttavia, non è solamente il lavoro a far penare i nati sotto questo segno zodiacale. Infatti, anche l’amore non riuscirà a dare le soddisfazioni sperate e alcune coppie si diranno definitivamente addio. Attenzione ai tradimenti, che rischiano di venire scoperti: meglio parlare al partner e sciogliere i nodi che, in ogni caso, arriverebbero al pettine. La salute risentirà un po’ di questo nervosismo e, per questo, sarà bene cercare di tranquillizzarsi e prendere tutto con filosofia. Per i Cancro ascendente Vergine dagli ultimi giorni di aprile in poi, tuttavia, potrebbero esserci degli interessanti risvolti professionali.

