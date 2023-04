Il trucchetto di Julia Roberts per avere un sorriso sempre perfetto? Puoi usarlo anche tu, ed è più economico di quel che pensi

Il sorriso è la tua carta vincente, ma sai come prendertene cura al meglio? Ti sveliamo qual è il segreto di bellezza di Julia Roberts, attrice famosissima anche per la sua risata iconica.

Diversi studi lo dimostrano. Avere un bel sorriso equivale ad avere uno strumento potentissimo nelle proprie mani. Come se non fosse abbastanza ovvio, anche la scienza lo prova.

Molteplici esperimenti, infatti, svelano quanto tutti siamo più naturalmente portati ad avvicinarci alle persone sorridenti, solari, che esprimono sensazioni positive.

Come se non bastasse, il sorriso è una delle prime cose che si notano in una persona. Lo facciamo consciamente o inconsciamente, eppure è normale che l’occhio cada proprio lì, sul sorriso, soprattutto se ben curato.

Per questo è fondamentale prendersi cura della propria bocca e del proprio sorriso. Curare l’igiene orale e la bellezza dei propri denti, infatti, ci garantirà ben 2 vantaggi. In primis avremo non solo un sorriso bello da guardare, ma otterremo soprattutto dei denti sani.

La prima regola per riuscirci è sicuramente quella di andare regolarmente dal dentista. Questa è il primo dettame fondamentale che tutti dovrebbero seguire per avere un bel sorriso.

Il secondo passaggio per raggiungere il risultato è prendersi cura dei propri denti sempre, anche a casa, nel migliore dei modi, ma come fare? Forse non tutti lo sanno, ma esiste un segreto molto utile che sfrutta persino l’eccezionale attrice Julia Roberts. Scopri insieme a noi di che cosa si parla.

Il trucchetto di Julia Roberts per avere un sorriso sempre perfetto? Usare questo prodotto che puoi trovare anche al supermercato

Julia Roberts è una delle attrici più quotate del nostro secolo, e ciò vuol dire anche una delle più ricche. I suoi film sono, ormai, un cult della cinematografia, da Pretty Woman, a Erin Brockovich, fino al più recente Mangia, Prega, Ama.

L’attrice è diventata una vera e propria icona del cinema, anche grazie alla sua dentatura perfetta, bianca e impeccabile, che la rende irresistibile. Ma come se ne prende cura Julia? Il suo segreto è alla portata di tutti noi.

Non il classico dentifricio

Ciò che tutti, chi più chi meno, facciamo a casa per prenderci cura dei nostri denti è, banalmente, lavarceli. Per farlo utilizziamo lo spazzolino, tradizionale o elettrico, e il dentifricio. Posto che ne esistono di ottimi anche a 0,89 centesimi, è uno il dentifricio che, in particolar modo, ci garantirà un bianco lucente sui nostri denti. Parliamo del dentifricio al carbone vegetale, il più usato da chi ci tiene realmente alla salute dei propri denti. Sarebbe questo il trucchetto di Julia Roberts che, infatti, userebbe questo dentifricio per rendere ancora più bianchi i suoi denti, anche se non ci sono ancora prove scientifiche in merito a questo. Il dentifricio al carbone vegetale parrebbe riuscire ad eliminare i pigmenti scuri presenti sui denti, anche se non bisognerebbe abusarne per la sua funzione lievemente abrasiva.

Un altro segreto per i più attenti

Oltre al suddetto, c’è un altro segreto che tutti dovremmo sempre ricordare. Molti lo sottovalutano, ma abusare di caffè e bevande colorate è fortemente sconsigliato se non si vuole rovinare lo smalto dei propri denti. Oltre al caffè, bevande come vino, alcolici e persino spremute, infatti, macchierebbero i denti, facendoli tendere all’ingiallimento graduale. Inoltre, non dimentichiamo che anche il consumo di dolciumi inficerebbe sulla salute dei denti, anche se, con qualche accortezza, potremmo comunque mangiarli senza rischi.