La primavera è ormai inoltrata e molti di noi amano coltivare l’orto e le piante. Non tutti gli italiani, però, hanno uno spazio sufficiente per tenere pomodori e insalata e spesso dobbiamo rinunciarvi. È vero infatti, che sempre più persone scelgono di coltivare piccoli frutti e verdure in vaso sul balcone, ma non è sempre possibile farlo.

Oggi, perciò, vogliamo svelare un piccolo segreto per chi ama il giardinaggio e non ha spazio. Spiegheremo perché non serve avere l’orto per coltivare questa verdura buonissima cotta o cruda, in insalata o alla griglia.

Una tecnica perfetta per ogni situazione

La maggior parte dei vegetali ha bisogno di vivere nella terra e di rimanere all’aria aperta. Con un po’ di buon concime organico possiamo ottenere risultati incredibili e verdure mature e nutrienti. Se, però, non abbiamo né spazio né tempo, possiamo scoprire la coltivazione in vaso, perfetta e necessaria per alcuni vegetali.

Questo tipo di coltivazione è quello tradizionalmente adottato per una verdura popolare come l’indivia belga. Questa insalata a foglia larga è anche nota con il nome di cicoria belga ed è caratterizzata da un colore verde pallido e da un gusto dolceamaro.

La particolarità di questo vegetale è che si coltiva in larghi vasi al buio delle cantine e dei sottoscala. Se abbiamo un sottoscala o una tavernetta, è il posto giusto. Non deve essere un posto troppo caldo né troppo secco, per questo anche un locale caldaia è perfetto. Possiamo fare come i belgi, che spesso e volentieri hanno immense coltivazioni di questa verdura in cantina.

Non serve avere l’orto per coltivare questa verdura dolcissima perfetta per preparare l’insalata

Quando le piantine saranno verdi e grandi dovremo travasare dentro una cassetta la nostra insalata. Bisogna tagliare le foglie sopra il colletto per poi trapiantarla in un vaso. Dovremo posizionarla a 15 cm una dall’altra e tenerla al buio e al chiuso.

Dopo un mese di coltivazione vedremo come la nostra indivia belga avrà il tradizionale colore bianco verdognolo e un cuore bianchissimo. Ora possiamo raccoglierle tagliandole con un coltello e usarle per le nostre ricette.

Dopo la prima raccolta le radici continueranno a far crescere foglie. Potremo usare la nostra belga in diverse preparazioni, per esempio cuocendole alla piastra. Possiamo anche mangiarle in torte salate e sulla pizza, oltre che per preparare un’insalatona estiva ricca di vitamine.

Approfondimento

