Il segno zodiacale pare possa dire tanto del carattere di una persona. Forse molti sono scettici e non credono a una singola parola scritta sull’oroscopo. E in questo non c’è nulla di male. L’astrologia di certo non può interessare tutti. In più, è vero che non si tratta di una scienza esatta. Quindi se qualcuno preferisce evitarla, prende una scelta sicuramente comprensibile. Ma per tanti altri l’astrologia è ricca di fascino e riesce ad attirare e catturare con le sue previsioni. Proprio per questo motivo, sarebbe bello addentrarsi nelle caratteristiche di ogni segno, cercando di conoscerne meglio le sfumature, i pregi e anche i difetti.

Non Scorpione o Gemelli ma questo è il segno zodiacale più falso di cui non dovremmo fidarci sempre

Se crediamo nell’astrologia, il segno zodiacale delle persone che ci circondano è importantissimo. E proprio per questo conoscerne ogni sfaccettatura può di certo aiutarci. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato quale fosse il segno perfetto come amico per la vita, leale e sincero. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato il segno che sembra essere il più sveglio e intelligente di tutto lo zodiaco. Oggi ci spostiamo su un’altra caratteristica, questa volta non proprio così positiva. Ossia, parliamo di un segno che potrebbe presentare un vuoto di sincerità e fedeltà. Stiamo parlando della Bilancia. Infatti, non Scorpione o Gemelli ma questo è il segno zodiacale più falso di cui non dovremmo fidarci sempre.

L’insospettabile Bilancia, che pare non sia così sincera come sembra

Forse pochissimi se lo aspettavano, ma uno dei segni più falsi, se non il più falso, dello zodiaco è proprio la Bilancia. Siamo abituati a vedere i nati sotto questo segno come persone equilibrate, pacate e sempre disponibili. Eppure, tra i tanti pregi che hanno, sembrano presentare questo fastidiosissimo difetto. Il problema nasce dal fatto che la Bilancia ha la necessità di compiacere chiunque le si trovi di fronte. Non riesce ad accettare di non piacere o di non risultare gradevole e simpatica. Dunque, si adatta a chi ha di fronte, spesso non dicendo tutto ciò che pensa per non creare uno scontro e quindi, di conseguenza, una possibile antipatia.

Nonostante non lo faccia con cattiveria, quindi, purtroppo la Bilancia si aggiudica il titolo di segno più falso dello zodiaco. Se abbiamo un amico o un partner di questo segno, tutto ciò che possiamo fare è spingerlo a dirci sempre ciò che pensa. Possiamo fargli capire, infatti, che anche con uno scontro il rapporto non andrà ad incrinarsi.

