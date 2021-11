Uno dei problemi più diffusi nelle nostre case è il cattivo odore che risale dal bagno. Moltissimi bagni hanno problemi alle tubature o ai canali di scolo che impediscono alle puzze di defluire.

Se il bagno non è nuovo di zecca ed è da molti anni che non facciamo manutenzione, è possibile che l’odore sia difficile da far andare via, causato da ingorghi, ristagni di acqua e tubature vecchie. Per fortuna, esistono alcune soluzioni che ci permettono di risolvere momentaneamente questi problemi strutturali.

Basta puzza di fogna che sale dal bagno se seguiamo questi semplici consigli

Se il bagno emette un odore nauseabondo, dobbiamo detergerlo tutti i giorni con cura. Possiamo contrastare i cattivi odori applicando un deodorante specifico per la tazza del WC.

Per cercare di contrastare l’odore all’origine possiamo seguire questi metodi: per prima cosa dovremo controllare il livello dell’acqua del water. Se il livello è troppo basso, l’acqua non defluisce come dovrebbe e fa ristagnare i cattivi odori. Dovremmo, quindi, farla innalzare e pulire i canali di scolo.

Per far ciò, possiamo usare vari metodi, da quelli più professionali a quelli più casalinghi.

Possiamo iniziare provando a versare un bicchiere di bicarbonato di sodio. Dovremmo, poi, versare dell’aceto e lasciare agire. Dopo mezz’ora il mix avrà fatto effetto e avrà creato una schiuma attiva bianca che può essere efficace contro i cattivi odori.

Fossa biologica

Se sospettiamo che il problema nasca dalla fossa biologica, dovremmo usare delle pastiglie idrosolubili fatte apposta per agire sui cattivi odori. Vanno lasciate agire per qualche minuto nel WC e agiranno attivamente sui tubi e sui cattivi odori che risalgono.

Un altro efficace metodo è quello di versare un miscuglio di bicarbonato e di sale grosso nel pozzetto del water. Subito dopo possiamo versare una pentola di acqua portata a ebollizione: questo metodo è perfetto per eliminare eventuali ingorghi e incrostazioni che possono impedire all’acqua di fluire normalmente.

Per un bagno profumato

Per aumentare l’efficacia di questi metodi, possiamo versare del liquido detergente e deodorante nel contenitore dello scopino, cambiandolo ogni due giorni. Se vogliamo ottenere un risultato ancora più profumato possiamo versare alcune gocce di olio essenziale nell’interno del rotolo di carta igienica: il nostro bagno non solo non avrà più l’odore di fogna ma avrà un delizioso e irresistibile profumo.

Dunque, basta puzza di fogna che sale dal bagno se seguiamo questi semplici consigli.

Approfondimento

Ecco un trucco infallibile per mantenere lo scopino del bagno profumato e igienizzato.