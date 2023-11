La Campania dei nuovi Borghi più belli d’Italia: itinerario low cost nella perla dell’Irpinia che ha appena ricevuto l’ambito riconoscimento

Fra i 7 nuovi Borghi più belli d’Italia c’è anche un paese in provincia di Avellino, che molti definiscono la perla dell’Irpinia. La sua particolarità? Un panorama straordinario che spazia su due vallate e cinque regioni. Andiamo a scoprirlo.

È vita dura per i piccoli Comuni campani dell’entroterra. Oscurati dalla straordinaria bellezza della costa e dalle mete del turismo culturale e archeologico, fanno fatica ad attirare l’attenzione dei visitatori. Ma ora i riflettori si sono finalmente accesi su Frigento, un gioiello dell’Irpinia che merita attenzione per la sua bellezza meno scintillante ma sicuramente particolarissima.

La perla dell’Irpinia

È in Campania che bisogna far tappa per scoprire una delle 7 new entry nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Si tratta di un riconoscimento molto ambito che premia l’autenticità del luogo, la bellezza del tessuto urbano e la tipicità che rende un borgo inconfondibile tra tanti simili. Frigento rappresenta la meta perfetta per chi ama un turismo lento con itinerari da percorrere a piedi per assaporare la bellezza del territorio. Conserva il fascino degli angoli più tipici del nostro Paese, è una testimonianza di storia, arte e cultura tra paesaggi ammalianti. Al di fuori dei flussi turistici di rilievo, rappresenta anche una destinazione poco costosa, per chi non vuole rinunciare alle uscite neppure nei momenti economicamente difficili.

La Campania dei nuovi Borghi più belli

Tra i borghi antichi che puntellano il territorio dell’Irpinia, Frigento ha una posizione privilegiata, a 911 metri di altitudine. È percorrendo la Panoramica Limiti, una strada pedonale lunga 700 metri, che ci si rende conto dello straordinario panorama che abbraccia il territorio di 5 regioni e di 11 province. Dai grandi loggiati la vista spazia sulle valli dell’Ufita e del Fredane e su un’infinità di paesaggi naturali fino a raggiungere i massicci della Maiella e del Matese. Il centro storico di impianto medioevale ha uno sviluppo armonico e elegante con edifici in pietra bianca locale e palazzi signorili, alcuni dotati di giardini pensili, portali istoriati e balconi in ferro battuto. L’antica origine è attestata dalla presenza delle Cisterne romane un complesso idrico imponente che si trova nella parte più alta del borgo.

Dove mangiare e dove dormire

A Frigento, nella Campania dei nuovi Borghi più belli, si può gustare un legume antichissimo e quasi dimenticato, le cicerchie, e una varietà autoctona di olio extravergine di oliva, la Ravece, che si produce solo in questa zona. Un’altra eccellenza del territorio è il pecorino Carmasciano prodotto con latte di pecore che pascolano presso le sorgenti sulfuree della Mefite che conferiscono un sapore particolare al formaggio. La migliore cucina a Frigento si può trovare negli agriturismi. È questa la scelta degli utenti espressa sui principali siti di preferenze e recensioni: Agriturismo Fontana Madonna, Agriturismo Colle Irpino e Trattoria Braceria da Balù. Per pernottare ci sono numerose strutture ricettive in zona a prezzi convenienti, con prezzi al di sotto di 30 euro a notte a persona.