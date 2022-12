Il canettone o il canendario sono simpatici regali di Natale per i cani ed ecco altre idee regalo

Anche i nostri cani meritano un regalo di Natale originale per ringraziarli del loro amore. Ci sono tante idee regalo per loro, come il canettone o il canendario, ma ecco di cosa si tratta e altri preziosi suggerimenti.

Natale, come si sa, quando arriva, arriva. E non solo per noi umani che, magari, da settimane, siamo in cerca dell’idea regalo da fare a parenti e amici. Rito che, per tanti, è una vera seccatura.

Anche perché, a volte, si rischia di regalare, senza volerlo, la cosa sbagliata. Infatti, ci sono almeno 7 oggetti che non andrebbero mai donati, per vari motivi.

Anche i nostri cani meritano di essere ricompensati con un bel regalo

Se fare un regalo, ad un uomo o a una donna, è un vero problema, potrebbe non esserlo fare un dono a un animale. Come il nostro cane che, tra l’altro, ci ama talmente tanto da perdonarci tutto. Anche la scelta di un regalo sbagliato. In realtà, per loro, ormai ci sono tante divertenti idee così da fargli trovare, il 25 dicembre, una bella sorpresa sotto l’albero. Anche perché lui trova il modo di farci capire che ci vuole bene, in questi modi. E allora, tocca a noi ricompensarlo con un dono.

Che non deve essere, per forza, il solito osso finto che, dopo un po’, fa anche tristezza. Se regalo deve essere, almeno che sia originale e divertente, o goloso, per lui. E, di oggetti da regalare al nostro Fido ce ne sono davvero tanti, alcuni davvero particolari. Ad esempio, Il canettone o il canendario sono simpatici regali di Natale che potremmo comprare per il nostro cane.

Ecco cosa sono il canettone e il canendario e perché potrebbero piacergli

Di cosa si tratta? È la versione, per il nostro amico a quattro zampe, del nostro panettone, ovviamente con ingredienti adatti a lui. Esiste in versione dolce, ma anche salata, a base di salmone. Attenzione, però, perché, in media, costa tre volte tanto, al chilo, di un normale panettone. Per dire, esiste anche il candoro che, naturalmente, fa il verso al pandoro, ma con ingredienti ideali per il nostro cagnolino.

E che dire del canendario dell’Avvento? Esattamente come quello per i piccoli, ma che usano anche i grandi, c’è la versione per cani. In cosa consiste? Di un normale calendario dell’Avvento dove, dietro ogni finestrella, ci sono snack o dolcetti adatti ai cani. Senza glutine, cereali, sale, zucchero. Insomma, pensati per premiarli ogni giorno.

Il canettone o il canendario sono simpatici regali di Natale ed ecco altre simpatiche idee regalo

Per dire, esistono dei lanciatori di palline, così da non stancare anche il proprietario. In pratica, si mettono le palline da tennis dentro il contenitore e sarà lui a scagliarle alla distanza scelta. E ci sono dei modelli che danno anche la ricompensa di crocchette. Ad esempio, per aiutarlo nella sua digestione, esistono delle ciotole anti-ingozzamento che gli impediscono di abbuffarsi mentre ancora state versando gli alimenti.

Potremmo anche puntare su delle box natalizie che sono piene di vari oggetti che potrebbero divertire il nostro cane. E anche i loro padroni, perché oltre a snack e giochini, ci sono anche bandane, collari e non solo. E, volendo, c’è anche il lancia-croccantini che, sicuramente, per lui sarà molto divertente.