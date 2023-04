Non riesci a dormire? Puoi addormentarti in soli 2 minuti se segui il metodo dei marines americani, provalo subito!

L’insonnia è un problema più diffuso di quel che immaginiamo. Basta pensare che nel nostro Paese 1 italiano su 4 ha problemi di sonno. Non riuscire ad addormentarsi può farci stare male, perché dormire bene è fondamentale per la nostra salute. Oggi vogliamo svelarti un trucco molto efficace per riuscire ad addormentarti in fretta e siamo certi che non potrai più farne a meno.

Il riposo notturno è importante per affrontare bene la giornata. Se non dormi abbastanza, andare al lavoro, prenderti cura della casa e della famiglia può essere difficile. Ma perché facciamo fatica ad addormentarci? Le cause possono essere molteplici: stress, troppi caffè e bevande ricche di caffeina, ma anche fumo, alcol ed intensa attività sportiva sono alcune cause comuni.

Con questo articolo suggeriremo un trucco semplice e veloce che ti permetterà di risolvere questo comunissimo problema. La soluzione arriva direttamente da oltreoceano e nello specifico sono i marines statunitensi a consigliarla. Se vuoi saperne di più, continua nella lettura.

Non riesci a dormire la notte? Il metodo migliore ti permetterà di addormentarti in pochi minuti

Mentre per la maggior parte delle persone addormentarsi dopo una lunga giornata di lavoro è un gioco da ragazzi, per altri sembra un’impresa impossibile. I marines americani sono spesso sottoposti a situazioni estreme e stressanti e riposare per loro può essere difficile. Proprio per questo motivo, i soldati dell’esercito statunitense ricorrono a un trucco molto semplice.

Non sarà necessario avere a disposizione per forza un letto. Se fatto bene, questo esercizio funziona nel 96% dei casi e ti permetterà di addormentarti facilmente ovunque.

Vuoi addormentarti subito? Bastano pochissimi step: provare per credere

La prima cosa da fare è mettersi in una posizione comoda. Posa lo sguardo su un punto fisso e poco alla volta chiudi gli occhi. Inizia a rilassare i muscoli del viso. Non pensare solo alle mascelle, ma anche ai muscoli della bocca e degli occhi. Dopodiché, rilassa le spalle una alla volta portandole verso il basso. A questo punto, passa alle braccia e agli avambracci.

Adesso cerca di sgombrare la mente concentrandoti sulle sensazioni che ti dà il tuo corpo e sul respiro. Inspira profondamente ed espira a lungo. In questo modo riuscirai a rilassare il petto e potrai terminare dedicandoti agli arti inferiori. Lascia che le gambe e i piedi si rilassino del tutto, inizierai a sentirli pesanti premere contro la superficie su cui sei appoggiato. Una piacevole sensazione di relax ti pervaderà e ti permetterà di addormentarti senza problemi.

Altri 3 consigli infallibili per addormentarsi velocemente

Non riesci a dormire e ti senti esausto? Prima di andare a dormire lavati il viso con l’acqua fredda. Se credi che questa mossa possa essere controproducente, in realtà ti permetterà di abbassare i battiti cardiaci e la pressione sanguigna. Di conseguenza, inizierai a sentirti subito più calmo e rilassato, pronto per addormentarti.

Se possibile mettiti in posizione fetale quando vai a letto. Inoltre, tieni un cuscino tra le gambe, perché pare che questa posizione favorisca il sonno e contribuisca a mantenere l’allineamento naturale di fianchi e bacino. Infine, potrà sembrarti strano, ma pare che fare le bolle di sapone prima di andare a dormire favorisca una sensazione di calma e relax. Questo gesto ci riporta all’infanzia e funziona perché aiuta ad allontanare i cattivi pensieri.