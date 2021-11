Moltissimi di noi usano il computer quotidianamente per lavoro e per svago. Tra lo smartworking, le lezioni online e tutto il resto, ognuno di noi passa parecchie ore davanti al computer.

Lo portiamo in borsa, al lavoro e a casa, per questo dovremmo sempre mantenerlo pulito, come qualsiasi oggetto della casa. Lo schermo e la tastiera tendono ad attirare polvere e sporco e per questo andrebbero sempre tenuti puliti.

Ci sono molti modi per pulire la tastiera del pc: noi oggi spiegheremo perché non l’alcol, ma questo è il metodo più sicuro per mantenere pulita la tastiera del computer senza danni.

Attenzione perché è un oggetto delicatissimo

Tutti noi passiamo sempre più tempo davanti a degli schermi.

Se il telefono è uno degli oggetti più sporchi, che quindi andrebbe sempre pulito e disinfettato, il pc non è da meno.

La plastica tende a raccogliere la polvere e le nostre mani lasciano un invisibile strato di grasso sui tasti. Per questo motivo è importante rimuovere questa sporcizia facendo attenzione: il computer è un oggetto piuttosto delicato che andrebbe pulito solo con detergenti adatti.

Sconsigliamo di usare l’alcol o il detergente per vetri, perché il liquido potrebbe penetrare dentro al dispositivo e danneggiare l’hardware. L’alcol, inoltre, potrebbe danneggiare alcuni microchip e causare danni irreversibili al nostro dispositivo: meglio evitare.

La soluzione migliore è una pulizia a secco, ovvero senza usare detergenti liquidi o grassi. Al posto di questo rischioso metodo, consigliamo di usare un semplice oggetto che rimuove lo sporco senza rischi.

Non l’alcol ma questo è il metodo più sicuro per mantenere pulita la tastiera del computer senza danni

Per pulire lo schermo senza detergenti possiamo usare un panno di pelle di renna. Questa pelle riesce a rimuovere il grasso e lo sporco più ostinato in una sola passata, senza l’uso di liquidi: semplice ed ecologico.

Lo schermo sarà perfettamente pulito ed uniforme, senza peletti e righe di sporco.

Per la tastiera, invece, dovremmo usare un pennello piatto di medie dimensioni. A pennello asciutto possiamo passare tutti i pasti, facendo molta attenzione agli interstizi tra una lettera e l’altra.

In questo modo rimuoveremo la polvere incastrata nelle fessure più inaccessibili e la tastiera sarà come nuova. L’ideale sarebbe ripetere questo metodo con frequenza quotidiana in modo da mantenere la tastiera sempre pulita e perfettamente funzionante.

