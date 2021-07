Siamo finalmente giunti in estate e, dopo un anno di limitazioni, sentiamo le campane delle chiese in festa. A volte si tratta solo della festa patronale della nostra città o qualche altra celebrazione di quartiere. Tuttavia, per la maggior parte dei casi il suono delle campane così forte e chiaro ci vuol dire solo una cosa: sono ripartiti i matrimoni! E con loro, tutta una serie di cose da fare, organizzare, procurare e perché no, di cui preoccuparsi.

Soprattutto, ci dovremmo preoccupare se abbiamo avuto la fortuna di avere un amico o un’amica che ci ha scelto come testimone di nozze. Se è la prima volta che lo facciamo, siamo sicuramente preoccupati. Noi di ProiezionidiBorsa vorremmo dare al Lettore un consiglio. Infatti, il testimone di nozze perfetto e ideale non può non sapere questa cosa.

Il testimone di nozze, che ruolo!

Già, se amiamo il vino, potremmo dare un consiglio relativo alla scelta del vino per il ricevimento. Come questo, ad esempio, che è perfetto per tutte le tasche. Inoltre, anche se sappiamo che non saremo noi sotto ai riflettori nel giorno delle nozze, siamo comunque agitati. Ci agitano le cose che non sappiamo fare o, peggio ancora, non sappiamo di dover fare. Dato che è proprio uno o una dei nostri migliori amici ad averci scelto, vorremmo che tutto fosse perfetto. Dunque, ecco il consiglio.

Il testimone di nozze perfetto e ideale non può non sapere questa cosa

Quando siamo chiamati a svolgere questo ruolo, dobbiamo sempre ricordarci che lo sposo o la sposa non siamo noi. In altre parole, sia per la scelta del vestito, sia per i comportamenti durante quel giorno, non cerchiamo di far ricadere su di noi l’attenzione. Anzi, cerchiamo di essere quella presenza discreta ma sempre attenta ai desideri e alle necessità dello sposo e della sposa. Un ultimo consiglio, in caso di dubbio, c’è solo una cosa che dovremmo fare. Parlare con lo sposo o con la sposa. Parlare e chiedere, è questa l’unica via per delle nozze perfette!