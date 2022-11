In arrivo su Netflix l’incredibile ed emozionante film su una storia vera che lascerà senza fiato

Il coraggio, la passione, la lotta, la rabbia, l’incredulità e la gioia. Questi sono solo alcuni degli ingredienti che rendono certe storie diverse da tutte le altre. Storie per cui valga davvero la pena costruire attorno un’opera cinematografica.

Avere un sogno impossibile, fare di tutto per realizzarlo, di fronte anche ad avversità apparentemente insormontabili. Ognuno di noi potrebbe ritrovarsi in questa descrizione. Le difficoltà che la vita ci pone davanti spesso sono considerate come delle pareti verticali, impossibili da scalare.

Ciò non vuol dire che ogni impresa sia possibile, ma che si deve sempre combattere per cercare di realizzare i propri sogni. Consci, però, che potrebbero anche non avverarsi, perché nessuno, purtroppo, ci può assicurare il contrario e dobbiamo essere forti abbastanza per accettarlo.

Il film che arriverà su Netflix dal 23 novembre riassume quanto detto sopra. La storia vera di due sorelle che partono da una Siria in fiamme per la guerra e, dopo molte vicissitudini, arrivano all’Olimpiade di Rio de Janeiro. Perché gli eroi esistono anche nella vita reale, non solo nei film, come il Diabolik in uscita tra qualche giorno al cinema.

In arrivo su Netflix l’incredibile storia di due sorelle siriane

Yusra Mardini e la sorella maggiore Sarah sono nate e cresciute a Damasco, in Siria. Sin da piccole coltivano la passione per il nuoto. Yusra è la più talentuosa e ha un grande sogno, quello di partecipare alle Olimpiadi.

La guerra che si scatena nel loro Paese, però, sembra essere un ostacolo troppo grande per coronare questa complicata ambizione. Una bomba caduta nella piscina durante una gara sembra l’epilogo drammatico della loro storia. Invece, fortunatamente, un difetto di fabbricazione impedisce la deflagrazione. Yusra e la sua famiglia, graziate dal destino, decidono di scappare.

Il loro diventerà uno dei tanti viaggi della speranza di cui sono piene le cronache in questi ultimi anni. Un gommone sovraffollato che percorre il Mar Mediterraneo per portarle dalla Turchia verso la Grecia. Ancora una volta sembrano andare incontro a un destino tragico, quando vengono sorpresi da un forte temporale. Le due ragazze, sfruttando la loro abilità natatoria, si buttano in acqua e reggono il gommone per più di tre ore sotto onde incessanti. Salvano 18 persone e arrivano sulle coste greche, da dove inizieranno il loro peregrinare, che le porterà fino in Germania.

La storia vera di Yusra e Sarah Mardini

A Berlino potranno nuovamente tornare alla loro passione per il nuoto. Sarah sarà la prima tifosa della sorella e, insieme all’aiuto di un allenatore tedesco, convincerà Yusra a intensificare gli allenamenti. Questo dopo che il Cio ha deciso di invitare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro una squadra di rifugiati. Il sogno di Yusra si avvererà e non importa se nuoterà con uno dei tempi di qualificazione più alto. Lei ha già vinto con la sua presenza in Brasile.

È dunque in arrivo su Netflix l’incredibile ed emozionante film, The Swimmers, che racconta la storia di Yusra e Sarah, due eroine silenziose. Un’ottima alternativa a quello che sarà l’evento del mese, ovvero il Mondiale di calcio in Qatar.