Non i segni zodiacali ma questa conoscenza esoterica potrebbe davvero aiutarci a vivere meglio tutti i giorni 

Moltissimi italiani credono alle stelle e all’influenza che queste possono avere sulla nostra vita di tutti i giorni. Oroscopi, quadri natali e congiunzioni astrali sono alcuni dei modi con cui si crede di poter prevedere il futuro e quello che la vita ci riserva.

La verità è che anche le persone più diffidenti e razionali spesso confidano in questi metodi divinatori, anche quando si dimostrano inefficaci.

Se siamo diffidenti per natura ma vorremmo intraprendere un percorso di conoscenza personale, dovremmo sapere che l’esoterismo nasconde molte facce interessanti, che vanno oltre l’oroscopo del giorno.

Oggi, perciò, vedremo perché non i segni zodiacali ma questa conoscenza esoterica potrebbero davvero aiutarci a vivere meglio tutti i giorni.

Come capire quando fidarsi e quando no

Da appassionati del mondo esoterico sappiamo bene che è meglio diffidare da chi vende certezze. Il futuro non può essere previsto con certezza, tanto meno leggendo e interpretando le stelle. Esistono, però, alcuni metodi che ci permettono di intraprendere una conoscenza di noi stessi che potrebbe aiutarci nella vita di tutti i giorni. Se conosciamo il nostro presente potremmo anche appressarci al futuro con uno stato d’animo positivo che avrà una buona influenza sugli eventi.

Il potente strumento di conoscenza di cui parliamo oggi sono i tarocchi.

I tarocchi sono un gioco di carte antichissimo le cui origini si perdono nel tempo. Da sempre accanto all’utilizzo ludico sono stati usati per praticare la divinazione da maghi e indovini.

Le carte dei tarocchi rappresentano vari arcani, che sono alcuni archetipi. Ogni arcano rappresenta un elemento della vita che può avere diverse letture simboliche.

Esistono infiniti metodi per usare il mazzo di tarocchi per leggerli, ma dobbiamo innanzitutto sapere che l’uso corretto non è quello per prevedere il futuro. I tarocchi possono usarsi per leggere il presente e cercare connessioni all’interno della situazione attuale.

Una lettura dei tarocchi può darci degli interessanti spunti per leggere la nostra situazione e per trovare soluzioni ai problemi che abbiamo.

L’importante è sempre seguire libri ed esperti seri che non promettano la soluzione a tutti i problemi, perché la conoscenza, si sa, è un processo lento e faticoso privo di scorciatoie. Se vogliamo iniziare a esplorare questo strumento di conoscenza dovremmo leggere questo magnifico ed illuminante libro.

