Come leggere i tarocchi: i significati e l’interpretazione delle carte per i principianti.

Grazie al sempre più in crescita interesse verso la spiritualità e l’occulto, sono molte le persone che vogliono imparare a leggere i tarocchi. Questi sono infatti uno strumento utile per ricevere consigli e una guida in momenti di difficoltà. Sono molti i mazzi di tarocchi in circolazione ma quasi tutti si basano sul Rider Waite. Questi condividono infatti simboli, immagini e il significato delle carte. Ecco quindi una piccola guida su come leggere i tarocchi: i significati e l’interpretazione delle carte per i principianti.

Gli Arcani Maggiori

Il mazzo dei tarocchi è composto da 78 carte. Le prime 22 vengono chiamate Arcani Maggiori. Queste sono le carte che i non esperti conoscono più facilmente. Tra gli Aracani Maggiori abbiamo ad esempio il folle, l’appeso, l’imperatore, la forza, la morte, la luna ecc. Ognuna di queste carte è numerata e ha un significato ben preciso.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

All’interno del mazzo e durante una lettura di tarocchi gli Arcani Maggiori sono le carte più importanti. Queste carte rappresentano alcuni dei temi principali che possiamo incontrare nella nostra vita. Alcuni di questi ad esempio sono il fallimento, l’amore, la rinascita e il coraggio.

Gli Arcani Maggiori, come tutte le carte dei tarocchi, possono essere letti sia dritti che al rovescio, ma assumeranno significati diversi.

Gli Arcani Minori

Le restanti 56 carte vengono definite gli Arcani Minori. A prima vista questi ricordano i tradizionali mazzi di carte infatti a questi sono ispirati. Gli arcani minori sono suddivisi in quattro semi: spade, bastoni, coppe e denari. Ogni seme ha dieci carte più quattro figure. Queste sono il fante, il cavaliere, la regina e il re. Come è facile notare, sopra ogni carte sono raffigurate delle illustrazioni. In queste sono presenti spesso delle scene con delle persone od oggetti che interagiscono con il seme di quella carta.

Il tre di spade è ad esempio un cuore trafitto da tre spade. Nel nove di denari una donna passeggia in un ricco giardino con ai piedi nove monete.

Ogni mazzo, però, può variare e ci sono tarocchi dedicati solo agli animali, altri solo a un periodo storico e via dicendo. In questo caso le raffigurazioni possono cambiare. Il consiglio per i principianti è quello di scegliere un mazzo in cui le figure sono in linea con quelle tradizionali. Dopo aver imparato a interpretarle si potrà passare a mazzi più “artistici”.

Come leggere i tarocchi: i significati e l’interpretazione delle carte per i principianti

Come imparare il significato di ogni carta? Ogni mazzo di tarocchi viene solitamente venduto con una guida che spiega ogni carta. In alternativa è possibile affidarsi a diversi portali dedicati online. Ma non solo. Per leggere i tarocchi bisogna anche affidarsi al proprio intuito e alla propria sensazione trasmessa dalle carte. Queste però non si limitano agli Arcani Maggiori.

Anche nel caso degli Arcani Minori è bene fare affidamento sia alle guide che alla propria intuizione. Ci sono però delle regole che possono aiutarci. I quattro semi hanno infatti dei significati precisi. Le spade rappresentano l’intelletto, i bastoni la passione, le coppe l’emozione e i denari il mondo materiale. Lo stesso tipi di carta, quindi, se di seme diverso andrà a occuparsi di un tema e un ambito diverso della nostra vita.