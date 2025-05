Ha fatto impazzire i ragazzi di tutto il mondo ma oggi è introvabile: quanto vale oggi questo cellulare?

I vecchi cellulari sono particolarmente ricercati dai collezionisti. In particolare, c’è un modello messo in commercio nei primi anni Duemila che è stato amato dai ragazzi: il Nokia 3310. In centinaia ne hanno posseduto almeno uno nella vita, ma oggi è molto difficile trovare esemplari in circolazione in ottime condizioni e, soprattutto, ancora funzionanti.

Il settore tecnologico e quello della telefonia, d’altronde, si evolvono in fretta e modelli all’avanguardia hanno preso il posto dei vecchi telefonini. Ma chi ne possiede uno potrebbe pensare di rivenderlo e guadagnare un bel po’ di soldi, perché questo mercato può essere abbastanza redditizio. Ad esempio, un iPhone 1 ancora sigillato può essere scambiato a un valore 10 volte maggiore del prezzo originario. Ma a quanto si può rivendere un Nokia 3310?

Quanto vale un Nokia 3310? Ecco a quanto rivenderlo

Chi ha comprato un Nokia 3310 nei primi anni Duemila l’ha pagato circa, cioè poco più di 200 euro se si considera il cambio odierno. Ma ad oggi, quanto vale questo modello? Ebbene, la risposta forse deluderà molte persone: poco.

La cifra a cui può essere rivednduto, infatti, è decisamente dignitosa ma inferiore al prezzo di acquisto. Con il tempo, infatti, questo cellulare si è svalutato e oggi non fa particolarmente gola ai collezionisti. Un esemplare un ottimo stato può essere rivenduto a circa 100 euro. Nel caso sia anche sigillato e dotato di caricabatterie, il suo valore aumenta a circa 150 euro. Rispetto a tanti altri vecchi modelli, dunque, ha un costo abbastanza limitato.

Quali sono i Nokia che costano di più per i collezionisti

Ci sono altri Nokia che possono essere rivenduti a un costo maggiore. Un esempio? Il, un vecchio modello che si apriva mostrando anche una tastiera fisica. Il suo valore, attualmente, è decisamente maggiore rispetto a quello del 3310 e ammonta a ben. Anche in questo caso, il cellulare deve assolutamente essere dotato di caricabatterie e trovarsi in eccellenti condizioni.