Per il nostro benessere quotidiano è essenziale avere un intestino in salute. Per troppo tempo è stato considerato solo un organo deputato alla digestione e all’assimilazione del cibo, ma negli ultimi anni è diventato sempre più importante tanto da essere definito un secondo cervello.

L’intestino svolge un ruolo fondamentale sia dal punto di vista immunologico, perché in esso sono presenti il 70% delle difese immunitarie, sia per il controllo delle emozioni che arrivano dall’esterno. Per questi motivi è necessario prendersene cura e per favorire il benessere e la funzionalità intestinale ecco 6 accorgimenti semplici ma efficaci.

I campanelli d’allarme

All’interno del nostro intestino è presente una straordinaria varietà e quantità di microrganismi che costituiscono la flora batterica. Il suo compito è quello di ostacolare la proliferazione di agenti patogeni, migliorando così la funzionalità sia intestinale che dell’intero organismo. Purtroppo è molto sensibile e risente degli stravizi alimentari, dello stress, della disidratazione, dell’assunzione di antibiotici.

Tutte queste condizioni portano ad una alterazione della flora intestinale con conseguenti effetti negativi: diarrea o stitichezza, difficoltà digestive, alitosi, meteorismo. Possono dipendere da un intestino intossicato anche dolori alle articolazioni, diversi disturbi respiratori e alcune malattie della pelle, come dermatiti e psoriasi.

Avere un intestino sano e forte è indispensabile per assicurare uno stato psico-fisico ottimale al nostro organismo. Bisogna essere pazienti e costanti nel seguire regole semplici ma efficaci.

Limitare i cibi raffinati, poveri di sostanze nutritive e di fibre, che sono invece fondamentali per il benessere intestinale. Esistono quelle insolubili, che accelerano il transito aumentando la massa fecale e si trovano in orzo, ceci, pane integrale, melanzane. Ci sono poi quelle solubili che si trasformano in una sostanza gelatinosa, nutrono il microbioma e si trovano in alimenti come avena, legumi, frutta fresca e secca. La maggior parte dei cibi integrali le contengono entrambe. Ma è importante sapere che per evitare gonfiori e dolori addominali è consigliabile aumentarne il consumo in modo graduale;

Fare esercizio fisico fa bene alla flora intestinale, perché ne aumenta la diversità. Inoltre camminare, nuotare o andare in bicicletta anche solo per 20-30 minuti è fondamentale per risolvere problemi come la stitichezza e il meteorismo;

Assumere regolarmente prebiotici, che sono cibo per il microbioma, aiuta a sostenere il benessere dell’intestino e il sistema immunitario;

È necessario curare l’idratazione bevendo almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, meglio se a temperatura ambiente. Vanno bene anche succhi di frutta fresca, infusi e tisane;

Fare respiri profondi prima di mangiare attiva il sistema nervoso parasimpatico che aiuta a digerire meglio. Lo stress e la fretta di mangiare non giovano affatto. Importante è anche la masticazione. Il cibo ben triturato viene digerito meglio;

Non mangiare troppo prima di andare a dormire, ma consumare l’ultimo pasto 2-3 ore prima. Questo aiuterà anche a dormire meglio.

Non bisogna mai dimenticare, però, che se i disturbi permangono occorre parlarne con il medico, per sottoporsi ad eventuali esami di controllo.