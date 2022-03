Esistono moltissimi oggetti che noi gettiamo nella pattumiera ma che potrebbero valere molto se solo conoscessimo delle tecniche di riciclo. Basti pensare alle lattine, che possono ritrovare nuova vita grazie a diverse idee di riciclo. Oggi vogliamo parlare, però, dei tappi delle bottiglie del vino, spesso e volentieri in sughero.

Questo materiale ha moltissime proprietà che lo rendono uno dei materiali più usati nel design e nell’arte. Oggi, infatti, spiegheremo perché non getteremo più i tappi di sughero grazie a queste splendide idee di riciclo, scopriamole insieme.

Un materiale perfetto per il riuso e il riciclo

Il sughero è un materiale unico nella natura e apprezzatissimo per le sue qualità. Grande isolante termico contro il freddo e il suono è spesso usato nella costruzione di case, ma non solo. Sempre più amato anche nella moda è molto usato per realizzare borse e abiti come giacche e pantaloni. Per tutti questi motivi dobbiamo sapere che i tappi vecchi delle bottiglie possono essere usati per realizzare alcuni oggetti utili e belli.

Oggi vedremo in che modo realizzare dei sottobicchieri e delle lavagnette per appendere foto e cartoline.

Quando avremo una serie consistente di tappi possiamo raggrupparli e sciacquarli sotto l’acqua. Dopo averli asciugati con un panno, potremo tagliare in senso orizzontale i tappi, servendoci di un taglierino. In questo modo ricaveremo dei piccoli cerchi di sughero spessi mezzo centimetro. È importante fare in modo che ogni cerchietto abbia lo stesso spessore. Ora potremo procedere nella creazione dei nostri oggetti.

Non getteremo più i tappi di sughero dopo aver scoperto questi metodi di riciclo

Per realizzare il sottobicchiere dovremo ritagliare una sagoma rotonda in cartone. Con della colla vinilica potremo sovrapporre i cerchi di sughero per ricoprire il cartone. Quando avremo ricoperto interamente la base avremo ottenuto uno splendido sottobicchiere in sughero. Se metteremo tazze e bicchieri caldi, eviteremo di danneggiare e di sporcare il tavolo.

Sempre con i piccoli cerchi di sughero possiamo realizzare una comodissima lavagnetta. Basta creare un modello con un pezzo di cartone quadrato di medie dimensioni. Sempre con della colla vinilica potremo ricoprirlo con i pezzi di sughero per ottenere una lavagnetta per appendere decorazioni e cartoline. Non resterà che fissare un piccolo gancio appendiquadro dietro alla lavagna e fissarlo al muro. Con delle pin potremo appendere documenti, cartoline e poster. Perfetto da usare come promemoria, oltre ad essere utilissimo, è anche esteticamente piacevole.

