Siamo arrivati ormai a un passo dal fatidico 8 marzo, festa della donna. Una ricorrenza che, in Italia, compie esattamente 100 anni. Infatti, si iniziò a celebrare nel 1922, su iniziativa dell’allora Partito Comunista, che la istituì come Giornata internazionale della donna. Al di là del risvolto politico che ebbe questa scelta, nel corso dei decenni, a questa data si sono associate diverse manifestazioni.

Oggi possiamo dire che sia l’aspetto consumistico e festoso a prevalere. Per arrivare a questo ci sono state notevoli battaglie che il popolo femminile ha giocato e vinto. La gioia e il colore intenso della mimosa, dal 1946, accompagnano tutte le celebrazioni. Un fiore simbolo di forza e femminilità. Oggi, però, vogliamo provare a suggerire qualche regalo diverso da fare alle donne. Non necessariamente per l’8 marzo e, soprattutto, non alternativo alle mimose. Perché un mazzetto di questo splendido fiorellino giallo non può mai mancare, ma, se accompagnato a qualcos’altro di carino, assumerebbe, magari, un significato diverso.

Iniziamo proponendo qualcosa di semplice. Per esempio, una candela profumata o dei sali da bagno. Un modo per invitare al relax, per creare, nel caso fosse il partner a regalare questi due oggetti, un’atmosfera un po’ particolare. Unitamente a questi, oppure in alternativa, ma sempre per creare un momento intimo, una scatola di tisane potrebbe essere l’idea giusta. Infusi differenti per occasioni speciali. Per sorseggiare insieme qualcosa di caldo in queste serate di fine inverno.

Oltre a mimose, cioccolato e profumo ecco qualche regalo divertente da fare alle donne, non solo per l’8 marzo

Altro presente interessante potrebbe essere lo specchietto per il trucco. Ogni donna lo porta con sé nella borsa. Magari se ne può scegliere qualcuno un po’ bizzarro, con un disegno originale. Oppure semplicemente quello del colore preferito della persona a cui vogliamo regalarlo.

Una sorpresa divertente potrebbe essere anche una coppia di calzini colorati. Non a tutte le donne piacerebbero ma, soprattutto in vista della bella stagione, qualche fantasmino eccentrico potrebbe rivelarsi un regalo azzeccato. Ovviamente, starà a noi capire se possa essere gradito oppure no.

Un filo pacchiana, forse, sarebbe una stoviglia con l’immagine della propria lei. Che sia una tazza o un piatto, si potrebbe davvero rivelare come un regalo azzeccato per una partner con un senso dell’umorismo piuttosto spiccato.

Infine, sempre a metà tra utile e dilettevole, si potrebbe optare per un cuscino coccoloso. Ne esistono di diverse forme, alcune davvero simpatiche, che potrebbero strappare un bel sorriso alla nostra lei.

Perché sorprendersi, all'interno di una coppia, è sempre importante, indipendentemente dalle ricorrenze.