Il cinema svolge un ruolo fondamentale nella vita intellettuale di milioni di persone in Italia, e non soltanto degli adulti, ma anche dei bambini. È proprio agli spettatori più piccoli che vengono generalmente dedicati i film di animazione. Alcune pellicole di animazione sono diventate dei grandissimi classici apprezzati non soltanto dal loro target, cioè i bambini, ma da tutti noi. Ne sono esempio eclatante i film di Miyazaki, soprattutto il più famoso di questi, ma anche i grandi classici Disney, tanto amati che le versioni originali delle pellicole sono ricercatissime dai collezionisti. Ma nonostante abbiano avuto un enorme successo di pubblico, non sono questi i film di animazione con incassi più alti della storia.

Ha superato Frozen con 1,6 miliardi di dollari al botteghino

Ma qual è il film di animazione con gli incassi più alti mai realizzati? Ebbene, sembra incredibile, ma si tratta di un film che in Italia è quasi passato sotto silenzio. Parliamo de Il re leone. Ma non il grande classico del 1994, bensì la versione in computer grafica che è uscita nel 2019. Ebbene, Il re leone 2019 ha superato il precedente record raggiunto da Frozen per incassare 1,657 miliardi di dollari al botteghino. Questo lo rende il primo film di animazione e il settimo in tutte le categorie, se valutiamo gli incassi al botteghino.

Non Frozen, ma è questo l’insospettabile film di animazione con gli incassi più alti della storia che dovremmo vedere subito

Anche in Italia questo film risulta il film di animazione con gli incassi più alti di sempre. Ma cosa lo rende così speciale? Il re leone 2019 non è un classico film di animazione come il suo omonimo del 1994. È invece un film realizzato interamente in computer grafica. Si tratta di un remake shot-for-shot (cioè che segue esattamente le scene originali fotogramma per fotogramma) del film del 1994.

Tecnicamente strepitoso, ma i contenuti non stupiscono

Non Frozen, ma è questo l’insospettabile film di animazione con più incassi di sempre: Il re leone 2019. Ma che cosa ne pensa la critica? Pare che nonostante tutti ne abbiano apprezzato l’altissimo virtuosismo tecnico, Il re leone 2019 non abbia entusiasmato particolarmente né il pubblico né la critica, dato che i contenuti sono esattamente gli stessi, fotogramma per fotogramma, del famosissimo e amatissimo film del 1994, con cui moltissimi italiani sono cresciuti.

