Non fare mai queste 3 cose subito dopo aver mangiato.

Sapere come prenderci cura di noi stessi è fondamentale. A volte si tratta davvero di adoperare dei semplici accorgimenti. E, se riusciamo a farlo con costanza, presto diventeranno abitudini. Perciò, non andranno assolutamente a pesare sul nostro sulla nostra routine. Una fase importante della nostra giornata è il post-pranzo o il post-cena.

È fondamentale evitare alcuni errori. In questo articolo ti avevamo già detto, per esempio, di non assumere frutta dopo i pasti. Ora, vediamo altre azioni da evitare. Non fare mai queste 3 cose subito dopo aver mangiato.

Fumare

Chi fuma lo sa. La sigaretta dopo un pasto abbondante è l’ottava meraviglia. Eppure, è uno dei grandi errori che commettiamo. Infatti, viene fortemente sconsigliato anche sulla pagina ufficiale del Dottor Paolo Barillari.

Fumare subito dopo aver mangiato, infatti, compromette di molto la nostra salute. Durante la fase di digestione, infatti, il nostro corpo sta lavorando intensamente. E, se fumiamo, la nicotina verrà assorbita molto più rapidamente! Inoltre, il tabacco blocca il processo di assorbimento di vitamine e minerali fondamentali per il nostro organismo. Perciò, se vuoi fumare dopo i pasti, attendi almeno un quarto d’ora!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Aspetta a fare la doccia

Fare la doccia subito dopo aver mangiato non è una grande idea. Lo conferma il Dottor Alessandro Scuotto. Inoltre, la situazione peggiora se la temperatura dell’acqua è troppo fredda o troppo calda.

Con l’acqua, infatti, la temperatura del nostro corpo aumenta. E quindi l’organismo necessita di pompare una quantità maggiore di sangue rispetto al normale. Questo potrebbe alterare notevolmente la digestione. Inoltre, potrebbe presentarsi il problema di un mancamento. Cerca, perciò, di aspettare almeno mezz’ora prima di farti una doccia rilassante.

Allenta la cintura!

Può essere considerato un gesto non del tutto educato, ma è davvero utile per il nostro corpo. Allenta la cintura dei pantaloni quando hai finito di mangiare. Il motivo? Questo gesto ti eviterà di incorrere in sgraditi problemi intestinali! Sempre sulla pagina del Dottor Barillari, infatti, si legge che stringere troppo la cintura potrebbe causare un reflusso gastroesofageo!

Quindi, non fare mai queste 3 cose subito dopo aver mangiato. E tu, ne facevi qualcuna?