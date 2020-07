Mangiare frutta dopo i pasti fa ingrassare? Ecco il parere degli esperti

La frutta è uno dei grandi piaceri dell’estate. In questo periodo, ci sono alcuni tra i frutti più gustosi in assoluto. E questi cibi ci aiutano anche a combattere l’afa estiva. Con il loro gusto rinfrescante, infatti, per un attimo ci fanno dimenticare del caldo. Ma bisogna sapere quando mangiare la frutta. Solo così possiamo essere sicuri di non ingrassare in vista della prova costume. Molti pensano che mangiare la frutta dopo i pasti faccia ingrassare. Ecco il parere degli esperti del team di ProiezionidiBorsa. Cerchiamo di capire se si tratta di una teoria fondata o solo di una leggenda metropolitana.

Dovrei evitare di mangiare la frutta dopo i pasti?

La frutta è un alimento ricco di benefici per il nostro organismo. Inoltre, è un ottimo alleato per chi è a dieta. Riesce infatti a combinare gusto e basso contenuto di calorie in maniera strabiliante. Ma ha lo stesso potere dimagrante se assunta dopo i pasti? Siamo abituati per tradizione a servirla sempre a tavola dopo pranzo o dopo cena. E quando abbiamo ospiti ci sbizzarriamo a più non posso con diversi frutti. Ma se fosse una mossa sbagliata? Se, invece di far dimagrire, mangiare frutta dopo i pasti facesse ingrassare? Ecco il parere degli esperti.

Quando bisogna mangiarla?

E’ consigliabile mangiare la frutta lontano dai pasti. Si tratta semplicemente di un paio d’ore. Bisognerebbe mangiare un po’ di frutta due ore prima di un pasto, e poi due ore dopo. Inoltre, bisogna sapere quali sono i frutti da mangiare dopo i pasti.

Primo fra tutti, la mela. Ricca di fibre e di pectina, stimola gli enzimi che mantengono bassa la glicemia. Dopo i pasti, la mela aiuta ad assorbire gli zuccheri e i grassi. Insomma, è proprio vero, una mela al giorno toglie il medico di torno! Se però la mela proprio non vi piace, ecco altri frutti che potrete consumare. Fragole, pesche, melone, ananas e papaya sono tra questi. E per gli amanti del cocomero, buone notizie! Anche lui è tra i frutti che si potranno mangiare dopo i pasti!

Anche gli agrumi possono essere degli ottimi alleati. Ricchi di vitamina C, infatti, aiutano l’assorbimento di ferro e di altri sali minerali.