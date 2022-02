Le vacanze di Carnevale si avvicinano e molti italiani stanno pensando di approfittarne per una piccola fuga all’estero. Ma dove possiamo andare con solo pochi giorni a disposizione per scappare dall’inverno e goderci il mare, il sole e soprattutto il buon cibo?

Fortunatamente abbiamo a poca distanza da noi una destinazione perfetta per chi vuole pregustarsi la primavera anche a febbraio. Andiamo a conoscerla meglio.

Prepariamo le valige perché quest’isola dal mare incantevole ci aspetta

Ma di che destinazione stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta dell’isola di Creta. Creta è l’isola più grande della Grecia e una delle destinazioni mediterranee più gettonate dal turismo internazionale. E per una buona ragione: si tratta di un paradiso ricchissimo di splendidi paesaggi, mare, sole, spiagge cristalline e ottimo cibo. Per di più, si tratta di una destinazione molto economica, soprattutto in bassa stagione.

Collegamenti da diverse città italiane

Dall’Italia sono disponibili collegamenti diretti per Creta da diverse città, tra cui Milano, Roma, Bologna, Napoli, Catania, Venezia e altre. Non ci rimane che fare le valige e partire alla volta di questo splendido gioiello nel mediterraneo, che avrà moltissimo da offrirci anche in inverno. Potremo scoprire mille angoli nascosti e innumerevoli tesori lontano dalle folle estive. Ma vediamo nel dettaglio che cosa fare a Creta in inverno.

Non è troppo tardi per prenotare una fuga di Carnevale in questa destinazione economica piena di sole con spiagge cristalline

Se ci piace il mare, Creta è la destinazione ideale anche in inverno. A fine febbraio le temperature diurne si aggirano intorno ai 15 gradi. Perfette per le passeggiate in spiaggia e, per i più avventurosi, per un bagno precoce.

Ma i veri tesori di Creta durante l’inverno sono certamente quelli archeologici. Il periodo di carnevale è perfetto per visitare le bellezze antiche dell’isola, senza la calura e l’afa estive.

Carnevale è il momento perfetto per visitare i famosi siti archeologici dell’isola

Non è troppo tardi per prenotare una fuga a Creta e goderci le bellezze dell’isola a Carnevale. Dirigiamoci dunque senza indugio al famosissimo sito di Cnosso, dove potremo ammirare affreschi dagli splendidi colori, esplorare il labirinto del Minotauro e vedere con i nostri occhi la dimora del leggendario re Minosse.

Per un’esplorazione cittadina, dirigiamoci nella splendida Chania, nell’ovest dell’isola, dove potremmo passeggiare per le vie pittoresche e goderci dell’ottimo cibo tipico. Non lasciamoci sfuggire il famoso dakos, una sorta di fresella con pomodoro fresco, feta e olive. Assolutamente da provare anche i ghemista, cioè pomodori e peperoni ripieni di riso ed erbe aromatiche. Per digerire meglio, proviamo anche uno di questi tre alcolici famosissimi tipici della Grecia.