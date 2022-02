La moda non fa altro che stupirci ogni giorno che passa. Infatti, crediamo sempre di sapere tutto sulle ultime tendenze e poi, all’improvviso, ci troviamo di fronte a nuovi trend che ci stupiscono. La sorpresa viene soprattutto dal fatto che molte delle nuove tendenze attingono al passato. Infatti, non è raro vedere capi e accessori di anni e anni fa tornare prepotentemente sulla scena e sulle passerelle, catturando l’attenzione di tutti. Tutto quello che dobbiamo fare è capire con esattezza quali sono i vestiti, le scarpe e gli accessori che sono tornati di moda e vedere se li abbiamo ancora nel nostro armadio.

I capi e i look vintage tornati di moda che hanno dominato sulle passerelle e che daranno un tocco di glamour al nostro stile

Sappiamo bene quanto la moda sia abituata a tornare dopo qualche anno, seguendo un percorso ciclico davvero molto preciso. Le tendenze del passato non muoiono mai davvero, ma semplicemente aspettano di tornare in auge, riportate alla luce da grandi stilisti. Di alcuni accessori e capi di abbigliamento vintage, che ormai sono super di tendenza, avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo proprio evidenziato la bellezza di uno stile anni Sessanta, che è tornato con il botto e che ha conquistato il cuore (e le vetrine) di tutti. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo indicato un capo di abbigliamento anni Novanta super glamour, che finalmente potremo indossare di nuovo e che sicuramente abbiamo ancora nel nostro armadio.

Da togliere il fiato questo accessorio del passato finalmente tornato di moda che sta conquistando proprio tutti

Oggi continuiamo, quindi, a descrivere le tendenze del passato che stanno tornando e ci concentriamo su una molto discussa, ma davvero chic. Stiamo parlando dell’avoska. Per chi non la conoscesse, nessuna paura. Ci vorranno poche righe per spiegare con esattezza di cosa stiamo parlando. Si tratta della borsa a sacchetto, simile alle buste rigide con cui si va a fare la spesa. Ed è da togliere il fiato questo accessorio del passato che oggi, rivisitato e sistemato, sta davvero spopolando. Infatti, i grandi brand di moda stanno risistemando questo stile, con loghi e giochi di immagini su una borsa grandissima che sembra proprio una busta della spesa. Si tratta di un tocco di alta moda, che darà al nostro look un’aria casual ma al tempo stesso al passo con i tempi e davvero originale.

Approfondimento

Tornano finalmente di moda queste scarpe anni novanta che tutti amavamo e che sicuramente abbiamo ancora nell’armadio