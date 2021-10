Sta arrivando l’autunno, le giornate si fanno più fredde, la pioggia batte sui vetri delle finestre e passiamo più tempo in casa. E perché non passare del tempo in una casa profumata? Spesso realizziamo da soli dei profumatori, ma non è necessario inventarsi chissà cosa per avere una casa profumata, bastano queste incredibili candele super profumate.

Quando si acquista una nuova candela per la casa c’è il sempre dubbio se è tutto fumo e niente arrosto, nel senso se alla fine hanno un buon odore oppure no. E purtroppo per molte è vero: l’odore di brezza marina, di sottobosco o di fragola non si sente affatto. In commercio esistono tantissimi brand che fanno candele: alcuni sono specializzati in questo, altri invece le hanno aggiunte alla loro gamma prodotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non è necessario inventarsi chissà cosa per avere una casa profumata, bastano queste incredibili candele

Avere una casa bella profumata è un po’ il sogno di tutti. Stare seduti sul divano, guardare la televisione con una candela accesa è tutt’altra storia, ed hanno anche un che di romantico. Tutto sta però nello scegliere le candele giuste. Vediamo allora delle candele dalla profumazione veramente unica.

Un brand noto per le sue candele è Yankee Candle. Nella loro gamma prodotto ci sono sia i prodotti storici e sia tantissime novità. Ad esempio si possono già trovare le candele per il periodo natalizio. E tra queste troviamo la Christmas Eve Cocoa, Letters to Santa, Twinkling Lights e Tree Farm Festival.

Altro brand per le candele è Bath and Body Works. E anche qui sul sito è possibile trovare le candele iconiche e le novità autunnali. Come ad esempio le candele a 3 stoppini White Pumpkin, Spiced Cardamom, Salted Butterscotch, Cozy Cashmere e Autumn Woods. E poi ci sono i grandi classici del brand come Vanilla Bean, Midnight Blue Citrus e tanti altri. E se da una parte alcuni brand pensano già al Natale, c’è chi invece come Bath and Body Works che pensa ad Halloween. Quindi ha già pronte le candele per questa festività. Come la Pumpking Carving, la Wicked Apple o la Ghoul Friend.

Delle ottime candele che però viaggiano su cifre completamente diverse (le prime girano intorno ai 30 euro) sono quelle di Loewe. Infatti il marchio di abbigliamento del gruppo di LVMH ha deciso di espandersi e di produrre delle candele.

Abbiamo così riportato alcuni marchi, per dei semplici cosigli.

Approfondimento

Inutile impazzire per rimuovere la muffa nel silicone della doccia perché questa è l’unica soluzione.