Se è arrivato quel momento del mese in cui facciamo il cambio smalto e salutiamo i coloratissimi smalti estivi, ma non sappiamo cosa scegliere, ecco una semplice guida.

Settembre e ottobre sono solitamente i mesi in cui ci si prepara all’autunno, anche se solo con ottobre entriamo davvero nel vivo della stagione. La nostalgia estiva non ci molla, ma magari non siamo ancora pronti a osare con i toni scuri autunnali. Lasciamo bordeaux, borgogna, vinaccia e marroni al mese di novembre e scopriamo altre idee valide per il ritorno alle nostre attività.

Ecco la moda unghie ottobre 2021 per un perfetto back to school, lavoro, università e altro ancora

Per le più audaci che si sentono già nel mood autunnale e sono pronte a sperimentare i colori di stagione, proponiamo la nuovissima tendenza unghie autunno 2021, colorata ma autunnale al 100%. Se invece per il ritorno non abbiamo proprio voglia di sfoggiare look audaci, continuiamo a leggere. Ecco, infatti, la moda unghie ottobre 2021 per un perfetto look back to school, lavoro, università e altro ancora. Di seguito le nostre proposte.

Manteniamoci sui super classici, senza però sfociare in look agèe o troppo noiosi. La moda delle passerelle spesso detta legge e giusto da poco c’è stato il ritorno della Milano Fashion Week. Le unghie delle modelle non sono mai esageratamente vistose, se non per scelte puramente editoriali. Al via, quindi, ai raffinatissimi color latte e rosa. Delle unghie magari un po’ più lunghe, con colori così soft e naturali, faranno apparire subito le nostre mani curate ma dall’aspetto super sofisticato.

Il neutro è perfetto per mantenere le unghie curate, in ordine, raffinate e per abituare l’occhio al passaggio dai forti colori estivi alle bellissime nuance scure autunnali/invernali.

Ma ne abbiamo per tutti i gusti

Se il monocromo ci sembra troppo semplice e abbiamo voglia di qualcosa di più particolare, torna ancora in voga la storica french bianca. Le storiche lunette bianche sulla punta delle unghie non passano davvero mai di moda, e soprattutto, non hanno stagione. Semplici, ma con quel tocco grintoso in più, sono anch’esse perfette per il cambio stagionale.

Per le giovani e giovanissime (ma non solo), che vogliono sì un look naturale, ma il semplice non gli basta, proponiamo un trend lanciato qualche mese fa dall’influencer Giulia Valentina. Questo ha letteralmente spopolato sul Web e prevede una manicure in cui ogni dito ha un diverso colore pastello molto tenue. Una sorta di “rainbow nails” molto tranquillo che fa subito look da studentessa.

Ma non è finita qui, se le “rainbow pastel nails” sono troppo impegnative per noi, abbiamo un’ulteriore via di mezzo. Nonché la semplice french in cui, al posto delle lunette bianche, la punta della french viene realizzata con tanti colori pastello diversi. Una sorta di nail art audace ma composta. Se siamo delle amanti del fai da te, non possiamo non consigliare la tecnica per mettere lo smalto senza sbavature. Insomma, di idee ce ne sono davvero per tutti e noi siamo prontissimi per sperimentare tutte quelle che amiamo di più.