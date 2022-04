Non è il solito tiramisù questa delizia pronta in un attimo perfetta per riciclare le uova di cioccolato avanzate

Lasciate ormai alle spalle le abbuffate di Pasqua e Pasquetta, vorremmo da subito rimetterci a regime perché la prova costume non è così lontana. Approfittando del meteo favorevole e delle giornate di vacanza, alcuni si impegneranno sicuramente in una tonificante camminata all’aria aperta. Chi invece è meno fan dello sport, anche di quello più leggero e sporadico, potrebbe caricare di aspettative le tisane detox, con o senza finocchio.

In ogni caso, nonostante i disperati tentativi di rigare dritto in tempo record, dobbiamo tenere conto degli avanzi che popolano frigo e dispensa. Dopo aver impiegato ore a preparare un ampio ventaglio di stuzzichini, sarebbe davvero un peccato, oltre che un enorme spreco, destinarli al bidone dell’immondizia.

Tra l’altro, soprattutto chi ha figli o nipoti non potrà certamente dimenticare di dover smaltire un bel carico di cioccolato di ogni tipo: fondente, al latte, bianco. Fortuna vuole che questo ingrediente trovi un sacco di applicazioni in cucina, soprattutto nell’universo dolciario. Ad esempio, il cioccolato che avanza può essere fuso e diventare una glassa oppure sminuzzato per dare una nota croccante e golosa a muffin, plumcake e biscotti.

Ma lo stesso uovo di cioccolato può tornare utile anche per rivisitare un grande classico della pasticceria italiana. In effetti, non è il solito tiramisù questa delizia pronta in men che non si dica e che ci dà la possibilità di smaltire le uova in eccesso.

Per realizzare questa ricetta ci occorreranno:

1 uovo di cioccolato da 250 g;

3 uova;

250 g di mascarpone;

60 g di zucchero;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

12 savoiardi;

150 g di caffè;

cacao amaro q.b.;

ovetti colorati q.b.

Cominciamo naturalmente dalla preparazione della crema, amalgamando zucchero, mascarpone, tuorli ed essenza di vaniglia, incorporando infine anche gli albumi montati a neve. A questo punto, dividiamo l’uovo di Pasqua facendo attenzione a romperlo esattamente a metà, così che il risultato finale sia più scenografico. Procediamo quindi farcendo ciascuna delle due metà, alternando crema al mascarpone e savoiardi imbevuti nel caffè, meglio se non zuccherato.

Arrivati all’ultimo strato di crema, guarniamolo con un’abbondante spolverata di cacao amaro e disponendo in ordine sparso gli ovetti confettati. Non resta quindi che portare in tavola il nostro capolavoro servito su un’alzatina da torte o su un vassoio, magari decorato con altri ovetti colorati.

