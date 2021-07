Tipico caso di divisione di un appartamento in condominio è quello di un genitore che voglia lasciare due mini appartamenti ai due figli. Però, in alcuni casi si può evitare di pagare il rifacimento millesimi quando un appartamento viene diviso.

Non è detto, infatti, che tutte le modifiche che possono avvenire nel condominio rendano obbligatorio il ricalcolo dei millesimi. Lo dice apertamente il codice civile all’art. 69 delle disposizioni di attuazione. Le tabelle dei millesimi devono essere rifatte radicalmente solo in due casi.

Il rifacimento obbligatorio dei millesimi

È obbligatorio rivedere i millesimi solo se sia emerso un errore nel momento in cui si sono redatte le tabelle. L’errore deve allora essere obbligatoriamente corretto con una rettifica. Correggendo l’errore su un appartamento, cambieranno anche i millesimi assegnati a tutti gli altri appartamenti, perché la somma non può che essere uguale a 1000.

Il secondo caso previsto per legge è la revisione dei millesimi. Qui scatta la valutazione circa l’obbligatorietà o meno della revisione.

In alcuni casi si può evitare di pagare il rifacimento millesimi quando un appartamento viene diviso

Non tutte le modifiche all’interno del condominio obbligano ad una revisione globale di tutte le quote. La revisione totale è necessaria solo quando il valore per millesimi di un singolo appartamento cambi per più di un quinto.

In quali casi il valore può cambiare così tanto

Il valore può cambiare per più di un quinto in caso di soprelevazione o se si trasforma il sottotetto in mansarda abitabile. Anche l’installazione di una veranda chiusa dovrà essere valutata in questo senso.

Non è detto che divisione di un appartamento in due renda necessaria una revisione così radicale. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che può essere sufficiente dividere i millesimi originari tra i due appartamenti frutto della divisione. Lo stabilisce la sentenza n. 15109 del 2019.

Si tratta di una soluzione che evita i costi del rifacimento integrale delle tabelle millesimali. Il proprietario dell’appartamento diviso pagherà il geometra che divide gli originari millesimi tra i due nuovi mini appartamenti. L’amministratore dovrà poi applicare le nuove tabelle dopo l’approvazione in assemblea.