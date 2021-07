Prosciutto e melone, pomodoro e mozzarella, insalata di riso, vitello tonnato… Bene o male sono questi i piatti che compaiono sulle nostre tavole in questo periodo. Fa caldo e si ha voglia di mangiare piatti semplici e leggeri, freschi e facili da digerire. D’altra parte, non viene neppure voglia di spignattare tra pentole e tegami in cucina. Ancor meno la voglia di accendere il forno!

A lungo andare però, anche i classici intramontabili dell’estate dopo un po’ iniziano a stancare. Ecco qui una deliziosa alternativa.

Ecco qui l’insolito primo piatto estivo così fresco e profumato che farà impazzire proprio tutti

Oggi proponiamo un piatto di pasta fresco, profumato e leggero. Davvero molto sfizioso ed invitante.

Si tratta di una pasta lunga mantecata con zucchine e limone. Nonostante la sua semplicità e la facilità con cui si prepara, fa sempre un gran scena quando si porta in tavola.

Ingredienti (dosi per 4 persone)

320 gr di pasta lunga (tagliatelle, tagliolini freschi, spaghetti alla chitarra…);

4 zucchine medio-grandi;

1 limone (meglio se non trattato);

50 gr di olio;

1 spicchio d’aglio;

foglioline di menta q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Mettere sul fuoco l’acqua per la pasta (magari mettendo in pratica i “Semplici trucchi per far bollire l’acqua più rapidamente con risparmio di tempo e denaro” ).

Nell’attesa preparare il condimento. In una padella antiaderente mettere a soffriggere a fiamma bassa l’olio e lo spicchio d’aglio.

Intanto, lavare le zucchine e tagliarle a tocchetti non troppo piccoli. Togliere l’aglio dalla pentola e buttare a questo punto le zucchine. Aggiungere la scorza grattugiata del limone e metà del suo succo. Mescolare bene per far insaporire il tutto in maniera uniforme. Far cuocere per una decina di minuti circa. Se il condimento asciugasse troppo, aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Quindi aggiustare di sale e pepe.

Quando l’acqua bolle, buttare la pasta e far cuocere per il tempo indicato sulla confezione. In genere la pasta fresca ha una cottura molto più rapida rispetto a quella secca.

Scolare la pasta ancora al dente e versarla nella padella dove abbiamo preparato il condimento.

Versare un filo di olio e spolverizzare con le foglioline di menta spezzettate grossolanamente. Mantecare per un paio di minuti aggiungendo un poco di acqua di cottura se necessario.

Et voilà, ecco l’insolito primo piatto estivo così fresco e profumato che farà impazzire proprio tutti

Servire ben caldo.

Variante

Chi non può fare a meno del formaggio sulla pasta, ama aggiungere una spolverata di grana. Ma la cosa è assolutamente facoltativa.

Per un effetto ancora più cremoso, in fase di mantecatura, possiamo invece aggiungere una cucchiaiata di certosa o di un qualsiasi altro formaggio fresco spalmabile.

Approfondimento

