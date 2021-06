Coccolarci con un bel regalo non è mai sbagliato. L’estate è alle porte ed è giusto premiarci con un bel paio di scarpe.

In questo articolo stiamo per scoprire quale tipo di scarpe sta letteralmente spopolando in questa stagione.

Alcune icone della moda mondiale hanno già iniziato ad indossarle. Non costano tanto però, questo è sicuro! E con pochi euro ci porteremo a casa queste iconiche scarpe estive che stanno spopolando nel 2021 e che ricordano l’alta moda. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Bellezza vuol dire anche comodità

In questa calda estate che sta arrivando, andranno molto di moda le scarpe comode. Ad esempio, le scarpe e i sandali bassi, gli stivali stile camperos, sneakers variopinte e tanto altro. Certo, anche chi ama i tacchi sarà accontentato, con dei bellissimi sandali con tacco, un sempreverde così bello che non morirà mai.

Chi, invece, ama la comodità, quest’anno potrà sbizzarrirsi. Basta un pantaloncino in jeans, abbinato con un bello stivale alto in stile texano, e il gioco è presto fatto.

La gamba rimane scoperta e il piede è comodo, in un gioco di sensualità abbinata alla comodità.

Ma arriviamo ai sandali che stanno davvero spopolando in questa calda estate 2021.

Ugly sandals, ma non è come sembra

La traduzione dall’inglese “ugly” è letteralmente “brutto”, ma questo termine non deve trarci in inganno. Alcuni storceranno il naso, ma alla fine si lasceranno convincere.

Queste scarpe sono una sorta di scommessa del mondo della moda, che unisce lo stile alla comodità. Ne esistono di vari materiali e colori, e possiamo abbinarli davvero con tutto. E, soprattutto, ne esistono di diversi prezzi. Ecco perché con pochi euro ci porteremo a casa queste iconiche scarpe estive che stanno spopolando nel 2021 e che ricordano l’alta moda.

In spiaggia o in città, per un aperitivo in centro o per un abbigliamento più formale, gli ugly sandals sono la scelta giusta.

Bisogna portarli con ironia

Chi non è appassionato di moda, potrà avere qualche dubbio a riguardo. In realtà, le ugly shoes, sono da indossare con ironia, come indosseremmo qualsiasi altro paio di scarpe. Oltretutto potremmo dire di essere alla moda, senza bisogna di spendere un capitale come succede per i capi d’alta moda.

