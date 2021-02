La giornata si sa, è piena di impegni e cose da fare. Tra la cura della casa, la pulizia, il lavoro, gli affetti e tutte le commissioni è facilissimo scordarsi qualcosa.

Per portare a termine tutti gli impegni che inseriamo all’interno delle nostre giornate cerchiamo qualsiasi modo per ricordarci tutto.

C’è ad esempio chi tappezza tutta la casa di piccoli post-it che attaccando qua e là spera gli siano d’aiuto per tenere tutto a mente.

Chi invece preferisce appuntarsi tutto nell’agenda o sulle note dello smartphone.

Impostare una sveglia

Un buon metodo utilizzato da molti è anche quello di impostare una sveglia all’orario dell’appuntamento o della commissione che abbiamo in agenda.

Il metodo della sveglia può funzionare molto bene ad esempio per qualcosa di quotidiano. Ad esempio prendere un farmaco che dobbiamo assumere tutte le mattine. La sveglia sul cellulare può essere il modo migliore per non dimenticarcelo.

Quando invece si tratta di un impegno importante, quando dobbiamo inviare un fax o una email, quando dobbiamo fare una telefonata è molto facile dimenticarci.

Ci sono momenti in cui il suono della sveglia impostata sul nostro smartphone non funziona. In questi casi come possiamo fare?

Allora vediamo insieme come fare per non dimenticarsi più nulla grazie a questo semplice trucco con le mani.

Cambiare la posizione agli anelli

È molto semplice e veloce. Chi è abituato a portare anelli alle dita, di solito li porta sempre nella stessa posizione. Molto raramente sceglie di mettere un determinato anello un giorno all’anulare e il giorno seguente all’indice. C’è anche chi tende a tenere qualche anello alle dita tutti i giorni tutto il giorno senza toglierseli mai. Il trucco che potrebbe aiutarci in modo semplice e veloce a ricordarci qualcosa di importante è proprio quello di variare l’ordine degli anelli sulle nostre dita.

In questo modo, abituati a vederceli sempre sulle stesse dita, ci cadrà subito all’occhio che c’è qualcosa di diverso. A quel punto alla nostra mente ricorderà ciò che non volevamo dimenticare.

Ecco svelato come non dimenticarsi più nulla grazie a questo semplice trucco con le mani.