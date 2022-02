Tra gli oggetti che si accumulano più frequentemente nei nostri cassetti ci sono certamente i vecchi occhiali. Quasi tutti ne abbiamo qualche paio in casa. Vecchi occhiali da vista che ormai non vanno più bene per noi, qualche occhiale da sole con le lenti rovinate o gli occhiali ormai terribilmente passati di moda che indossavamo 15 anni fa. Spesso pensiamo che questi oggetti siano totalmente inutili e che dovremmo sbarazzarcene, ma in realtà non è così. Ci sono alcuni metodi creativi per riutilizzare i vecchi occhiali trasformandoli in vere opere d’arte casalinghe che stupiranno tutti i nostri ospiti. Vediamo di che cosa stiamo parlando.

Assicuriamoci prima che gli occhiali non possano essere donati

Se pensiamo che gli occhiali potrebbero ancora essere utili a qualcuno, teniamo presente che molti ottici raccolgono gli occhiali vecchi. Le montature potrebbero essere ancora utilizzate per creare altri occhiali. Oppure possiamo darli in beneficenza a chi ne ha bisogno. Se però gli occhiali sono danneggiati, o siamo sicuri che nessuno li vorrà, ci sono molti modi per riutilizzarli, sia per quanto riguarda le lenti che per quanto riguarda le montature. Possiamo riciclare gli occhiali in maniera creativa anche se non siamo molto pratici o creativi. Vediamo come.

Non buttiamo via i vecchi occhiali da vista e da sole, ecco tre modi creativi per riutilizzarli che stupiranno tutti

Il primo modo per riutilizzare i vecchi occhiali consiste nel trasformarli in originalissimi portafoto. Proprio così: al posto delle lenti, possiamo mettere delle fotografie. Ad esempio, le foto in formato tessera sono perfette per questo scopo. Anche le fotografie delle macchine fotografiche istantanee sono generalmente della dimensione giusta per essere riutilizzate in questo modo. Eliminiamo le lenti e ritagliamo delle foto da mettere all’interno della montatura, faranno un figurone.

Decoriamoli con molle, nastri e disegni per carnevale o compleanni

Un altro modo per riutilizzare i vecchi occhiali è di trasformarli in un accessorio per un party. Possiamo eliminare le lenti e decorare la montatura con nastrini, molle o piccoli oggetti. Possiamo anche utilizzare i pennarelli appositi per il vetro per decorare le lenti in maniera buffa.

Trasformiamo le lenti in spille

Non buttiamo via i vecchi occhiali, perché le lenti possono essere trasformate in splendide spille. Tagliamo gli occhiali a metà ed eliminiamo la stanghetta. Ci ritroveremo con una lente incorniciata. Possiamo decorare questa lente nella maniera che vogliamo e poi incollare sul retro una spilla. Un accessorio unico e originale!

