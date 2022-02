Spesso si aprono di fronte a noi numerose offerte di lavoro. A tempo determinato, indeterminato, nel pubblico e nel privato. La cosa importante non è solo sapere dove cercare, ma anche avere determinate qualità che spesso sono fondamentali per chi valuta il nostro curriculum vitae. In questo articolo, abbiamo approfondito il discorso delle competenze di base, che ognuno di noi dovrebbe avere nel suo bagaglio formativo e culturale. Queste ci farebbero acquisire punti agli occhi degli esaminatori per diverse e varie posizioni di lavoro. Ma esistono anche dei corsi, fruibili direttamente online, che ci potrebbero dare dei punteggi aggiuntivi anche sulla carta.

Per lavorare subito nel settore scolastico sono questi i 2 certificati più richiesti dai dirigenti che ci faranno scalare la vetta delle graduatorie

Da poco, in questo articolo, abbiamo visto come poter fare una domanda di messa a disposizione (MAD) in modo completamente gratuito. Nel dettaglio, però, oggi approfondiamo l’argomento personale ATA. Organo fondamentale di amministrazione e personale tecnico, per cui è possibile fare domanda di lavoro direttamente online. Sono richieste delle qualifiche specifiche, che attestano la nostra preparazione. Si tratta di competenze in ambito tecnico, amministrativo e tecnologico. Ma non spaventiamoci troppo, perché queste sono molto semplici da acquisire e tanti di noi già le hanno, ma non sanno di poterle sfruttare a proprio vantaggio. Vediamo, quindi, alcune delle qualifiche necessarie per le figure tecniche e amministrative all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Dattilografia

L’attestato di addestramento professionale sulla dattilografia, rilasciato da corsi professionali presso istituti privati o Regioni, darà diritto ad 1 punto in più rispetto al punteggio iniziale del candidato. Richiesto per la figura di assistente amministrativo, permette di certificare la nostra preparazione in una scrittura al computer corretta e veloce, utilizzando tutte le dita e senza guardare la tastiera. Della durata di 200/300 ore, si può fare direttamente online con un Ente accreditato con il MIUR e il costo si aggira intorno ai 70 euro. Non lasciamoci ingannare da siti che cercano di venderci corsi gratuiti. Poiché per il rilascio del certificato riconosciuto per la posizione lavorativa, ci verrà comunque richiesto di pagare una somma finale.

Certificazioni informatiche

Certificazioni informatiche quali PEKIT o EIPASS danno diritto a 0,6 punti in più. Soprattutto per le figure tecniche. Tra le due certificazioni non vi è grossa differenza poiché entrambe sono riconosciute dal MIUR e attestano conoscenze informatiche di base. Anche in questo caso, è possibile ottenerle direttamente online e il loro costo varia dai 60 ai 200 euro, a seconda delle piattaforme.

Altri corsi da non sottovalutare

Inoltre, anche il diploma dà diritto fino a 3 punti per diversi profili amministrativo-tecnici. Così come la laurea fino a 2 punti. Infine, anche aver svolto un anno di volontariato, come giovani per il Servizio Civile Universale, dà diritto a 0,6 punti in più per candidato. Per lavorare subito nel settore scolastico, è possibile prendere visione di tutti i punteggi aggiuntivi per corsi di formazione direttamente consultando il decreto ministeriale del MIUR.