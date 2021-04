La prima colazione è indubbiamente il pasto principale della propria giornata. Consumare gli alimenti giusti e necessari a colmare il proprio fabbisogno energetico è davvero molto importante. La Redazione ha pensato a 6 colazioni leggere e proteiche per iniziare la giornata al massimo delle forze e senza pesare sulla bilancia. Queste sono possibili idee da perfezionare secondo i propri gusti e le personali esigenze.

Pancake al cacao

La prima idea consiste nel preparare gustosi pancake al cacao, ma light. Basterà mescolare 50 grammi di farina con 150 grammi di yogurt. Aggiungere 10 grammi di cacao e 10 grammi di miele. Mescolare il tutto e cucinare deliziosi pancake bruni da gustare con una spolverata di cioccolata fondente a scaglie.

Toast di formaggio spalmabile e marmellata

La seconda possibile idea di colazione sana e gustosa è un pane tostato. Consigliamo di usare il tipico formato da toast e scaldarlo leggermente in padella per farlo tostare. Spalmare sopra del formaggio cremoso e aggiungere un cucchiaio della marmellata ai frutti preferita.

Yogurt al caffè e cacao

La guida alle 6 colazioni leggere e proteiche per iniziare la giornata al massimo delle forze e senza pesare sulla bilancia prosegue. Questa volta il protagonista è uno yogurt bianco e magro, a cui bisogna aggiungere del caffè solubile e del cacao. Per addolcire il tutto consigliamo di usare il miele. Suggeriamo di aggiungere allo yogurt due biscotti secchi come accompagnamento.

Pancake alla marmellata

Di nuovo protagonista è un pancake, ma alla marmellata. Mescolare 100 grammi di marmellata di ciliegia con 50 grammi di farina. Aggiungere anche 60 grammi di cioccolato fuso a bagnomaria e possibilmente fondente. Cuocere in piccoli dischi.

Fiocchi di latte

Per una colazione sana e light consigliamo di usare anche i fiocchi di latte. Aggiungere frutta fresca come fragole e mirtilli per addolcire il sapore e un generoso cucchiaio di miele.

Gli immancabili cereali

E per chi desidera mangiare i comuni cereali, consigliamo di consumarne una tazza da inserire in una porzione di latte scremato. Aggiungere cioccolato fondente a scaglie e qualche nocciola a metà, precedentemente tostata in padella. Ecco 6 colazioni light con cui iniziare la giornata al meglio. E per sapere un furbo trucco per aggiungere la frutta alle proprie preparazioni light ecco subito un’altra pratica mini-guida.