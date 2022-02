Le pizzette sono il cibo più buono e veloce di sempre che attira per la sua semplicità e genuinità. Il fornaio ogni giorno sforna tantissime pizzette e quelle più buone non sono sempre quelle in teglia, ma quelle piccole e tonde, da un morso e via.

Quante volte sarà capitato di passare davanti ad un forno e attirati dall’odore e anche un po’ dalla fame, ci siamo fatti prendere per la gola. Molte di queste volte ci siamo anche chiesti quale sia la ricetta di tanto successo.

Ecco svelati gli ingredienti e la preparazione delle pizzette, con pochi e semplici passaggi che poteranno soddisfazione, ma soprattutto che potranno divertire per la loro forma.

Ingredienti

500 gr di farina;

250 gr d’acqua;

350 gr di passata di pomodoro;

250 gr di mozzarella;

12 gr di lievito di birra;

50 gr d’olio extravergine d’oliva;

un cucchiaino da caffè di zucchero;

sale;

pepe;

origano.

Come divertire tutti con queste buonissime pizzette dalla forma bizzarra con la ricetta del fornaio

Procedimento

Iniziare la preparazione dall’impasto per pizza che in questo caso dovrà essere fatto in questo modo. Prendere un recipiente e versare la farina e il lievito sciolto in acqua tiepida. Mescolare con le mani o con un’impastatrice planetaria ed aggiungere l’olio extravergine d’oliva, lo zucchero e una presa di sale.

Impastare tutti gli ingredienti per qualche minuto, poi continuare ad impastare su un piano da lavoro fino a quando non sarà ben amalgamato e liscio. Poi con l’impasto ottenuto, fare un panetto, riporlo in un recipiente oleato, coperto da pellicola per alimenti e lasciar riposare per circa 2 ore in forno con la luce accesa.

Nel frattempo passare al condimento versando in un pentolino il pomodoro, un pizzico di sale, di pepe ed infine origano. Lasciar cuocere per qualche minuto a fuoco moderato per farlo insaporire ed addensare.

Quando l’impasto sarà ben lievitato, avrà raddoppiato il suo volume, potrà essere lavorato. Quindi stendere l’impasto con un mattarello non più alto di mezzo centimetro e fare tanti cerchi con un coppapasta o un bicchiere.

Preparare una teglia foderata da carta da forno, adagiare le pizzette, versare circa un cucchiaio di condimento ed infornare per circa 10 minuti a 180°C. Quando saranno quasi cotte, aggiungere un filino d’olio e prendere la mozzarella tagliare 2 cerchi per gli occhi. Poi circa 4 pezzi di mozzarella sottili e lunghi che dovranno essere posizionati sotto agli occhi intrecciati come bende.

Continuare la cottura in forno per circa 5 minuti, il tempo di far sciogliere la mozzarella e servire quando sono ancora calde.

Letture consigliate

Altro che rose e orchidee è questa la pianta da regalare con la forma più romantica di sempre