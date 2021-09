Tutti conoscono i pistacchi, questa buonissima frutta secca è lo snack preferito da tantissimi italiani. Sono però davvero in pochi a sapere che non sono soltanto buoni e nutrienti ma anche utili e versatili: grazie, infatti, ai loro piccoli gusci resistenti potremo creare molteplici oggetti utili e davvero molto belli.

Non butteremo mai più i gusci di pistacchio grazie a queste sorprendenti idee di riciclo

Vediamo allora assieme come riciclare i gusci di pistacchio in maniere artistica e creativa.

La prima idea che potremmo mettere in pratica per riciclare i gusci di pistacchio è quella di utilizzarli per creare dei simpaticissimi cactus finti. Basterà allora colorare di colore verde ogni singolo guscio e munirsi di un vasetto, un po’ di terra e della colla a caldo. Prendiamo i primi gusci e cominciamo ad incollarli fra di loro partendo dal centro. Man mano che continueremo ad incollarli bisognerà inclinare sempre di più la punta verso l’esterno: il risultato sarà allora un originale cactus da posizionare su un vasetto con un po’ di terra e tenere come soprammobile o regalare come pensiero.

Una bottiglia decorata

Un’altra fantastica idea potrebbe poi essere quella di usare i gusci di pistacchio per decorare delle bottiglie in modo originale. Anche in questo caso dovremmo fornirci di un po’ di colla a caldo e di qualche colore: dovremo allora prendere le nostre bottiglie, lavarle e pulirle di qualunque etichetta per poi colorarle e decorarle nel modo preferito. Una volta che avremo finito potremmo prendere i gusci di pistacchio e, con un pennarello, praticare delle linee che si intersecano in diagonale. Fatto questo, basterà incollarle sulla bottiglia e disegnarci sopra delle foglioline verdi: il risultato saranno delle bottiglie colorate e originali completamente decorate con dei piccoli ananas in rilievo. Un’idea semplice e carina per fare un regalo unico e divertente.

Bellissimi e originali portacandele

Per finire, potremmo utilizzare la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per creare il cactus finto ed ottenere un risultato del tutto diverso. Partendo da una base di un cartoncino di forma circolare prendiamo i nostri pistacchi e incolliamoli concentricamente lasciando un bello spazio centrale. Riempiamo allora il cartoncino assicurandoci di inclinare sempre di più i pistacchi così da creare una specie di fiore di loto. Fatto questo potremo utilizzare una tinta spray e decorare con il colore da noi preferito. Una volta che si sarà asciugato aggiungiamo il lumino al centro ed ecco che avremo ottenuto il nostro nuovo ed economico portacandele fai da te.

Ecco allora spiegato perché non butteremo mai più i gusci di pistacchio grazie a queste sorprendenti idee di riciclo.

Approfondimento

Mai più barattoli degli yogurt nella spazzatura grazie a queste pratiche idee di riciclo creativo