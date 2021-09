Il soufflé è un piatto della cucina francese, che può essere dolce o salato. In questo caso vedremo come preparare dei soffici tortini autunnali alla zucca con un una morbida crema di burrata. La zucca è un ortaggio molto versatile: ad esempio, può essere fritta, bollita, marinata o impiegata nella ricette di croccanti chips vegetariane, polpette con l’aggiunta della ricotta e tante altre preparazioni.

Come preparare dei soffici tortini autunnali alla zucca con un una morbida crema di burrata

Ingredienti per 4 persone

a) 450 g di zucca;

b) 80 g di farina;

c) 100 g di Grana Padano grattugiata;

d) paprika in polvere e rosmarino q.b.;

e) 55 g di burro;

f) 320 g di latte intero tiepido;

g) 3 uova medie;

h) 200 g di burrata con la sua acqua.

Serviranno inoltre delle cocotte, cioè un recipiente da cottura in ghisa, porcellana, terracotta o grès dalla capienza di 250 ml. Una parte della grana e del burro andranno messe da parte per spolverare le cocotte.

Preparazione dell’impasto

Il primo passo è pulire la zucca (qui per la spiegazione dettagliata del procedimento da seguire).

Dopo averlo fatto, eliminando i semi e i filamenti interni, bisogna disporla sulla leccarda da forno assieme a dei rametti di rosmarino.

Impostare la modalità di cottura “solo vapore” e far cuocere la zucca per circa mezz’ora.

Sfornare la zucca e separarne la polpa dalla buccia.

Schiacciare la polpa coi rebbi di una forchetta oppure passarla in uno schiacciapatate e metterla da parte.

Prendere un pentolino e versare il burro al suo interno, facendolo sciogliere a fiamma bassissima prestando attenzione a non farlo bruciare.

Versare la farina a pioggia nel pentolino.

Mescolare il tutto con l’aiuto di una frusta, fino a completa incorporazione della farina.

Aggiungere il latte tiepido a filo e mescolare continuando a far cuocere il tutto a fiamma molto bassa.

Quando il composto si sarà addensato, unire la paprika e continuare a mescolare fino al suo completo scioglimento.

Versare i tuorli d’uovo e il Grana Padano all’interno del pentolino e far amalgamare il tutto.

In ultimo, aggiungere la zucca e mescolare il tutto.

Spegnere il fuoco e far intiepidire il tutto.

Prendere una ciotolina, montare gli albumi dell’uovo a neve usando uno sbattitore elettrico, per poi incorporarli al composto ormai tiepido.

Muovere lo sbattitore dal basso verso l’alto per amalgamare gli albumi montati a neve.

Completare i soufflé

Prendere le cocotte, imburrarle e spolverarle con la grana.

Versare l’impasto in ciascuna cocotte fino al bordo.

Rifinire la superficie con una spatola e quindi ripulire i bordi del recipiente con un panno.

Ripassarne il bordo utilizzando un coltello.

Infornare i soufflé

Infornare i soufflé nel piano basso del forno in modalità umidità bassa a 170°.

Farli cuocere per 30 minuti.

Preparare la crema di burrata

Ridurre la burrata a bocconcini e metterla in un mixer assieme a 2-3 cucchiai della sua acqua.

Frullare fino ad ottenere una crema omogenea.

Se è troppo densa, aggiungere dell’acqua e frullare nuovamente.

Servire

Sfornare i soufflé e servirli accompagnati dalla crema.

Buon appetito!

Un consiglio? Conservare i semi della zucca!

Il primo passo da seguire per il procedimento è di ripulire la zucca, rimuovendone anche i semi. Si consiglia però di non buttarli. Possono essere tostati e mangiati e non solo sono buoni, ma avrebbero anche alcune proprietà terapeutiche. Grazie ai betasteroli, sarebbero utili contro l’enuresi notturna dei bambini e diversi disturbi del sistema urologico. Inoltre, i semi di zucca contribuirebbero a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e sarebbero di aiuto alle donne nel periodo post-menopausa.