Il nostro orto ed il nostro giardino sono il fiore all’occhiello della nostra casa. Sono fonte di relax ma anche di orgoglio. Amiamo sempre sfoggiarne i fiori od i frutti nati grazie al nostro aiuto.

Li curiamo con passione e facciamo attenzione per proteggerli al meglio. Abbiamo imparato molti trucchetti per allontanare merli o corvi in modo naturale, sappiamo che antiparassitario utilizzare per le nostre piante e come e quando dobbiamo iniziare a potare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Forse però stiamo commettendo ancora un errore. Potrebbe sembrare irrilevante, ma scopriremo che dobbiamo fare molta attenzione alla presenza di un grazioso uccellino.

Questo si rivelerà di grande aiuto. Scopriamo insieme il perché.

Non allontaneremo mai più questo splendido animale dal nostro orto o giardino ora che sappiamo quanto prezioso sia il suo aiuto

Durante le nostre ore passate in giardino o nell’orto ci sarà capitato sicuramente di vedere degli uccellini.

Tra le varie specie ne avremo sicuramento notato la Garrulus glandarius. Uccellino sicuramente più robusto degli altri, con becco allungato e dalla testa voluminosa ha un caratteristico colorito marroncino per la maggior parte delle piume. Inoltre, al lato delle ali possiamo riconoscere un inconfondibile azzurro: stiamo parlando della più comune Ghiandaia.

Oltre all’aspetto veramente grazioso svolge un’importantissima azione protettrice per la nostra superficie verde. Infatti, questo prezioso volatile è un assiduo cacciatore di topi, larve come la processionaria o addirittura lucertole!

È, a tutti gli effetti, un rimedio naturale contro gli attacchi esterni che il nostro adorato terreno potrebbe subire.

Non allontaneremo mai più questo splendido animale dal nostro orto o giardino ora che sappiamo quanto prezioso sia il suo aiuto.

Avremo un’assistenza continua e a costo zero.

Una curiosità sulle Ghiandaie

Questi volatili amano la vita di coppia e tendono a muoversi i gruppetti. Se riusciremo a dar loro la possibilità di accumulare più cibo possibile, saranno presto parte integrante delle nostre aree verdi.

Questi uccelli sono ghiotti di ghiande, da qui appunto il loro nome, ma potremo catturare facilmente la loro attenzione offrendo loro anche piccole quantità di noci o mele.

In questo modo abbelliranno ancora di più il nostro giardino o sorveglieranno il nostro orto. Il tutto in totale armonia: questo contatto con la natura ci farà sentire vivi.

Impareremo a riconoscere il loro cinguettio e questo saluto quotidiano diventerà per noi una piacevole abitudine.

Approfondimento

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.